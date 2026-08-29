SCJN da revés a Emilio Lozoya: su mansión en Lomas de Bezares pasa al Estado

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SCJN da revés a Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo en revisión promovido por la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra la resolución que confirmó la extinción de dominio de una mansión en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Con esta determinación, queda firme la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que confirmó que el inmueble pase al patrimonio del Gobierno federal.

La propiedad fue adquirida en 2012 por más de 34 millones de pesos y permanecía asegurada desde octubre de 2020.

¿Por qué la mansión de Lozoya pasa al Estado?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en 2012 Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, recibió una transferencia de 3 millones de dólares, presuntamente provenientes de Altos Hornos de México. Según la investigación, esos recursos habrían sido utilizados para adquirir la residencia de Lomas de Bezares.

La FGR sostuvo que el dinero estaba relacionado con un supuesto soborno y que posteriormente Pemex realizó la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, operación vinculada al caso contra Lozoya.

Tribunal confirmó extinción de dominio

En mayo de 2024, el Tribunal Colegiado confirmó la resolución sobre la extinción de dominio del inmueble.

Entre sus argumentos estuvo que Emilio Lozoya no acreditó la procedencia legítima de los recursos utilizados para adquirir la residencia.

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede recuperar bienes vinculados con determinados hechos ilícitos, conforme al procedimiento establecido por la ley.

SCJN no revisará el amparo

La defensa de Lozoya interpuso el amparo en revisión 4819/2026 para impugnar la resolución del Tribunal Colegiado. Sin embargo, la SCJN determinó no atraer el asunto, por lo que no realizará una revisión del caso.

Con esta decisión, concluye un litigio de más de seis años y la mansión de Lomas de Bezares deja de formar parte del patrimonio de Emilio Lozoya, al quedar firme la extinción de dominio.

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