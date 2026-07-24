México ante nuevos aranceles de EE. UU.: ¿qué productos pagan el 10% y cuáles no?

GENERANDO AUDIO...

T-MEC protege mercancías mexicanas que cumplen reglas. Foto: Cuartoscuro

Los nuevos aranceles de Estados Unidos a las importaciones de 60 países entraron en vigor este 24 de julio de 2026, incluida una tasa adicional de hasta 10% para México en determinados productos. Sin embargo, la Secretaría de Economía aclaró que las mercancías mexicanas que cumplen con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúan exentas de este impuesto.

La medida ha generado dudas sobre qué exportaciones mexicanas podrían verse afectadas y cuáles mantienen su acceso preferencial al mercado estadounidense. De acuerdo con la información difundida por la dependencia federal, el tratado comercial sigue funcionando como un mecanismo de protección para la mayor parte del intercambio entre ambos países.

El #TMEC protege a México ante los nuevos aranceles de EE. UU. a 60 países.



📦🇲🇽💪🏽Las mercancías mexicanas que cumplen con las reglas del Tratado mantienen un arancel adicional de 0%, fortaleciendo nuestra integración comercial y competitividad. pic.twitter.com/TeGUygbJPV — Economía México (@SE_mx) July 24, 2026

¿Por qué entraron en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos?

Según la Secretaría de Economía, los nuevos gravámenes derivan de una investigación comercial realizada por Estados Unidos bajo la llamada Sección 301, que alcanzó a 60 países.

La dependencia señaló que la tarifa aplicada oscila entre 10% y 12.5%, dependiendo del país. En el caso de México, la tasa establecida es de 10% y únicamente aplicaría a mercancías que no cumplan con los requisitos establecidos en el T-MEC.

Además, explicó que estas medidas sustituyen al arancel general de 10% que Estados Unidos había implementado previamente y que concluyó su vigencia este 24 de julio.

¿Qué productos mexicanos están protegidos por el T-MEC?

La Secretaría de Economía indicó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen y demás requisitos del T-MEC seguirán pagando 0% de arancel adicional al ingresar al mercado estadounidense.

Esto significa que los productos mexicanos que cuentan con certificación bajo el tratado mantienen las condiciones preferenciales de comercio frente a otros países que sí deberán cubrir los nuevos gravámenes.

La dependencia destacó que México conserva una ventaja frente a competidores internacionales, ya que China, Vietnam y otros exportadores están sujetos a los nuevos aranceles sin contar con un acuerdo comercial equivalente.

¿Qué productos podrían pagar el arancel de 10%?

De acuerdo con la información oficial, el arancel de 10% podría aplicar a productos mexicanos que no cumplan con las disposiciones del T-MEC y, por lo tanto, no puedan acceder a los beneficios del tratado comercial.

La Secretaría de Economía no detalló una lista específica de mercancías afectadas, pero reiteró que la exención depende del cumplimiento de las reglas previstas en el acuerdo regional.

¿Qué productos están exentos del nuevo arancel?

La información difundida por la dependencia señala que algunos productos permanecen excluidos de la medida para todos los países.

Entre ellos se encuentran:

Aguacate

Tomate

Café

Carne de res

Petróleo

Gas

Plata

Oro

Medicinas

Aviación civil

Estos productos quedan fuera del nuevo esquema arancelario incluso cuando no cuenten con certificación del T-MEC, de acuerdo con la lista de excepciones presentada por Estados Unidos.

¿Los nuevos aranceles se suman a los de autos y metales?

No. La Secretaría de Economía explicó que sectores como autos y autopartes, acero, aluminio, cobre y semiconductores ya operan bajo esquemas arancelarios específicos contemplados en la Sección 232 de la legislación estadounidense.

Por ello, los nuevos gravámenes no se acumulan sobre esos productos y no existe un doble cobro bajo ambas disposiciones.

¿Qué sigue para el comercio entre México y Estados Unidos?

Hasta el momento, la postura de la Secretaría de Economía es que el T-MEC mantiene protegida a la mayor parte de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. La dependencia continuará dando seguimiento a la aplicación de las nuevas disposiciones comerciales para verificar que las mercancías que cumplen con el tratado conserven la exención arancelaria.

De acuerdo con la información oficial, el comercio amparado por el T-MEC seguirá sujeto a una tasa adicional de 0%, mientras que las exportaciones que no cumplan con sus requisitos podrían enfrentar el nuevo arancel de 10%.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.