Petróleo mexicano supera los 100 dólares en medio de alza global

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Mezcla mexicana de Pemex llegó a cotizarse 100 dólares. Foto: Cuartoscuro

El precio de la mezcla mexicana de exportación superó los 100 dólares por barril, al ubicarse en 100.01 dólares al cierre de la jornada de este viernes, de acuerdo con datos publicados por Petróleos Mexicanos (Pemex) en su portal oficial.

Este incremento se da en un contexto internacional de alta volatilidad, donde los precios del crudo continúan al alza debido a las tensiones en Medio Oriente, particularmente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene presionados los mercados energéticos.

Precios internacionales del petróleo repuntan por conflicto en Medio Oriente

En los mercados globales, los precios del petróleo registraron su segunda jornada consecutiva de ganancias, impulsados por la incertidumbre ante la falta de avances diplomáticos en el conflicto.

El barril de Brent del mar del Norte subió 4.22%, para cerrar en 112.57 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 5.46%, hasta 99.64 dólares, acercándose nuevamente a la barrera de los 100 dólares.

Este comportamiento responde al temor de interrupciones en el suministro energético global, lo que ha elevado el precio de las principales mezclas en el mundo.

Pemex explica cómo se calcula el precio de la mezcla mexicana

De acuerdo con Pemex, los precios diarios funcionan como referencia, pero los precios promedio ponderados efectivamente realizados se publican de manera mensual en las Estadísticas Petroleras.

La empresa productiva del Estado detalló que el precio se estima con base en fórmulas por región geográfica, utilizando el cierre diario de las cotizaciones internacionales.

Alza del petróleo impacta finanzas públicas por subsidios

Durante la presentación del análisis “Navegando las Finanzas Públicas de 2025” en días pasados, especialistas de la organización México Evalúa señalaron que el aumento en los precios del petróleo mexicano puede representar una presión para las finanzas públicas.

Los analistas explicaron que, debido al esquema de subsidios a las gasolinas, el gobierno debe absorber parte del incremento en los costos del crudo, lo que se traduce en una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esta situación genera una doble dinámica:

Por un lado, el Estado obtiene mayores ingresos por exportación de petróleo

Pero, por otro, reduce ingresos fiscales para mantener estables los precios internos de los combustibles

Esta reducción en el margen de recaudación del IEPS puede derivar en presiones inflacionarias, particularmente en combustibles y productos relacionados.

Presión inflacionaria y efecto dual en la economía

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en este escenario, el alza del petróleo implica una dualidad económica: mayores ingresos por exportaciones, pero también mayores costos fiscales para contener el impacto en los consumidores.

Así, el repunte de la mezcla mexicana por encima de los 100 dólares refleja no solo el contexto internacional, sino también los retos internos para equilibrar ingresos, subsidios y estabilidad económica.

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