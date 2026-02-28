Tensión mundial: Irán cierra el estrecho de Ormuz en represalia a ataques de EE. UU. e Israel

GENERANDO AUDIO...

Estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

El cierre del estrecho de Ormuz, anunciado por Irán, ocurre tras ataques de Estados Unidos e Israel, luego de que la Guardia Revolucionaria advirtiera que el paso marítimo no es seguro para la navegación, así lo informó la agencia AFP. Esta situación traerá consigo afectaciones al tránsito de barcos y petroleros en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Los Guardianes de la Revolución de Irán informaron que el estrecho quedó sin tránsito marítimo este sábado, después de emitir advertencias a diversas embarcaciones sobre riesgos derivados de acciones militares atribuidas a Estados Unidos e Israel y de la respuesta iraní.

De acuerdo con la agencia de noticias Tasnim, autoridades iraníes comunicaron a buques comerciales y petroleros que no era seguro navegar por la zona, lo que provocó la suspensión del paso marítimo y el cierre de facto del estrecho.

Cierre del estrecho de Ormuz: advertencias a barcos y petroleros

Según los reportes difundidos por medios locales iraníes, las advertencias fueron transmitidas directamente a embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el comercio internacional de energía.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó la recepción de mensajes dirigidos al tráfico marítimo. El teniente coronel Sócrates Ravanos indicó que los buques recibieron comunicaciones por radio de alta frecuencia en las que fuerzas iraníes señalaron que ningún barco tiene permitido cruzar el estrecho.

Estas transmisiones alertaron sobre condiciones de inseguridad derivadas del contexto militar en la región.

Reino Unido detecta señal marítima sobre el estrecho de Ormuz

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó previamente sobre la detección de una señal de radio en frecuencia VHF, presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria iraní.

El aviso fue difundido mediante redes sociales y dirigido a navegantes que operan en la zona del estrecho de Ormuz, señalando el supuesto cierre del paso marítimo.

Sin embargo, el organismo británico recordó que este tipo de transmisiones no constituye una restricción legal a la navegación internacional si no se aplica conforme a los marcos jurídicos correspondientes.

Importancia del estrecho de Ormuz para el transporte mundial

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y es una ruta clave para el transporte marítimo internacional, especialmente para el traslado de petróleo y gas natural.

La interrupción del tránsito marítimo ocurre en un contexto de incremento de tensiones tras los ataques señalados por autoridades iraníes contra objetivos vinculados con Estados Unidos e Israel.

Hasta el momento, organismos internacionales y misiones navales mantienen monitoreo sobre la navegación comercial y las comunicaciones emitidas en la región.

