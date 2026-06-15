Acuerdo entre EE. UU. e Irán abre nueva etapa en Medio Oriente; Israel critica el pacto y Europa exige reabrir Ormuz

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Irán y EE. UU. llegan a un acuerdo. Foto: AFP

Estados Unidos e Irán alcanzaron este lunes 15 de junio un acuerdo para poner fin de inmediato al conflicto en Oriente Medio, incluido el frente abierto en Líbano, y prevén firmar el documento el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza, según confirmaron Washington y Teherán tras el anuncio realizado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El entendimiento establece el inicio de negociaciones formales en un plazo máximo de 60 días para abordar asuntos pendientes como el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y la creación de mecanismos de supervisión del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el acuerdo a través de Truth Social.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió.

También anunció la reapertura del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, señaló.

Sin embargo, la agencia iraní Fars informó que Washington habría aceptado el pago de peajes a Irán por el tránsito de embarcaciones por la vía marítima, una versión que no ha sido confirmada por la Casa Blanca.

Los puntos clave del acuerdo entre EE. UU. e Irán

Aunque el contenido íntegro del pacto no se ha hecho público, ambas partes han revelado algunos de sus componentes principales:

Cese inmediato de las hostilidades en Oriente Medio

Reapertura del estrecho de Ormuz

Inicio de negociaciones en un plazo máximo de 60 días

Discusión sobre el levantamiento de sanciones económicas

Negociación sobre el programa nuclear iraní

Creación de mecanismos de seguimiento y verificación

Impulso a la reconstrucción y al desarrollo económico de Irán

Donald Trump declaró al diario The New York Times que Irán aceptó una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio.

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que las próximas conversaciones se centrarán en la cuestión nuclear, las sanciones económicas y la recuperación de la economía iraní.

Qué sigue tras el acuerdo de paz

La ceremonia oficial de firma está prevista para el viernes 19 de junio en Ginebra.

Una vez suscrito el documento, ambas partes deberán iniciar negociaciones técnicas para definir los alcances del acuerdo y establecer mecanismos de verificación.

Las potencias europeas condicionaron el levantamiento de sanciones a que Irán adopte medidas “claras y verificables” sobre su programa nuclear, en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El Reino Unido insistió en que cualquier acuerdo de largo plazo deberá garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares.

Europa exige reabrir el estrecho de Ormuz sin restricciones

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia celebraron el anuncio del memorando de entendimiento y calificaron como urgente la reapertura del estrecho de Ormuz con libertad de navegación “incondicional y sin restricciones”.

Los cuatro gobiernos expresaron su disposición para impulsar una misión defensiva independiente destinada a garantizar la seguridad de la navegación comercial y realizar operaciones de desminado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que los recursos necesarios están disponibles para ser desplegados y sostuvo que la reanudación del tráfico marítimo sin peajes es una condición para la estabilidad regional y la economía mundial.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió que el acuerdo se aplique con determinación para favorecer la recuperación económica global y la estabilidad en Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz y el impacto económico global

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo en el mundo.

Su cierre durante el conflicto provocó presiones inflacionarias y afectó cadenas de suministro de productos estratégicos, incluidos fertilizantes para la producción de alimentos.

Tras el anuncio del acuerdo, los precios internacionales del petróleo registraron caídas y los contratos del Brent y del WTI se ubicaban alrededor de los 80 dólares por barril.

La posibilidad de establecer peajes al tránsito marítimo ha generado preocupación entre distintos gobiernos, que insisten en mantener la libre navegación.

Israel cuestiona el acuerdo con Irán

Aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no emitió una postura oficial, integrantes de su gobierno y dirigentes opositores criticaron el acuerdo.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirmó que el pacto “no garantiza nuestra seguridad”.

El ex primer ministro Naftali Bennett sostuvo que el entendimiento representa un “giro peligroso para la seguridad de Israel”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el ejército israelí permanecerá en zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por tiempo indefinido.

Líbano espera el fin de la violencia

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, expresó su deseo de que el acuerdo permita poner fin al ciclo de violencia, aunque señaló que su gobierno no recibió una notificación oficial previa.

El conflicto se extendió a territorio libanés el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel en respuesta a la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Según el gobierno libanés, los bombardeos israelíes han dejado más de 3 mil 700 muertos desde marzo.

Tras el anuncio del acuerdo, habitantes del sur de Líbano comenzaron a regresar a zonas donde no existe presencia de tropas israelíes.

“Volvemos a nuestro sur, a la tierra libre. No podemos prescindir de la tierra del sur”, declaró Alaa Merahi a la AFP mientras viajaba con su familia cerca de la ciudad de Tiro.

En Teherán, algunos ciudadanos expresaron expectativas divididas sobre el acuerdo.

Erfan, un vendedor de 18 años, dijo esperar que se levanten las sanciones y que la economía iraní se recupere.

Por su parte, Hosein Hagh Parast, empleado bancario de 31 años, señaló que parte de la población mantiene inconformidad por las víctimas registradas durante el conflicto.

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