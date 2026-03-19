Noticias de hoy 18 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 18 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Paro de la CNTE

La CNTE inició su paro de tres días, con marchas, plantones y bloqueos en varios estados. Además, amagó con otro paro nacional durante el Mundial.

Vuelve Rosario Robles

El PRI realizó una pasarela de aspirantes a candidatos que buscarán una gubernatura en 2027, llamándolos “Defensores”, cuya coordinación estará en manos de Rosario Robles.

Cae el “Lobo menor”

Fue detenido en Ciudad de México el líder del grupo delictivo los “Lobos”, con presencia en Ecuador y relacionado con el homicidio de un excandidato presidencial.

Tasa de interés

La Reserva Federal estadounidense mantuvo su tasa de interés sin cambios, en un rango de 3.50 a 3.75%. Dijo el impacto de la guerra es incierto.

Microsismos

Durante la madrugada y mañana de este miércoles se registraron 3 microsismos en la alcaldía Iztapalapa, que fueron ligeramente perceptibles.

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