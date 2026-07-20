Precios del petróleo alcanzan su nivel máximo en un mes por ataques entre Estados Unidos e Irán

| 22:03 | Francisco López - Agencias | Uno TV | AFP
Petróleo
Foto: Getty Images

Los precios del petróleo alcanzaron este lunes su nivel más alto desde junio, debido a la intensificación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

El crudo viene subiendo la última semana por el intercambio de fuego entre Teherán y Washington, que despertó temores de una interrupción en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un quinto del petróleo mundial.

Los dos contratos petroleros, el Brent del mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI), operaron en alza el lunes en los mercados asiáticos, después de que la semana pasada subieron más de 4%. A las 2:30 GMT, el Brent subía 2.7% a 90.48 dólares el barril, mientras el WTI registraba un aumento de 2.46% a 84.52 dólares.

En tanto, la agencia de seguridad marítima británica UKMTO informó que un barco estaba en llamas en el estrecho, en aguas cercanas a Omán, sin precisar la causa del incendio.

Posteriormente, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que dos petroleros intentaron atravesar el estrecho fuera del control iraní y que “explotaron y quedaron detenidos”.

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