Mundial 2026 en CDMX: Gobierno y sector privado difieren sobre impacto económico

GENERANDO AUDIO...

El balance económico del Mundial 2026 en la Ciudad de México abrió un debate entre las cifras presentadas por el Gobierno capitalino y las estimaciones de la consultora Deloitte. Mientras las autoridades destacan una derrama económica récord, mayor empleo y un incremento en el turismo, el sector privado calcula un impacto considerablemente menor.

Sin embargo, aunque ambos coinciden en que el evento benefició la actividad económica, los cálculos presentan brechas importantes.

🌆 ⚽ Con una importante derrama económica, generación histórica de empleo y millones de visitantes, la #CapitalDeLaTransformación demostró que, con planeación y trabajo conjunto, los grandes eventos generan bienestar para todas y todos. 🇲🇽✨ pic.twitter.com/gfEPcyqqd9 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 18, 2026

Mundial 2026: derrama económica, empleos y turismo bajo la lupa

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México estimó que el Mundial 2026 dejó una derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos en la capital. En contraste, Deloitte calculó un impacto de 584 millones de dólares, equivalentes a 10 mil 231 millones de pesos, cifra que representa alrededor del 15.5% del monto máximo reportado por el Gobierno capitalino.

En materia laboral, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, aseguró que entre mayo y junio se generaron más de 100 mil empleos. Sin embargo, Deloitte estimó que el impacto nacional fue de 101 mil empleos.

A su vez, para la Ciudad de México calcularon únicamente 21 mil 182 empleos temporales, alrededor del 21% de la cifra reportada por las autoridades locales.

También hay diferencias en el número de turistas

Asimismo, la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto, informó que durante el periodo del torneo se registraron 4 millones 112 mil turistas y visitantes. A su vez, destacó un incremento del 21% respecto al mismo periodo de 2025.

De ese total:

1.6 millones se hospedaron en hoteles

se hospedaron en hoteles 1 millón 353 mil 600 utilizaron plataformas de alojamiento

utilizaron plataformas de alojamiento 1 millón 46 mil 512 permanecieron en casas particulares.

Deloitte redujo su proyección nacional de visitantes de 836 mil a 494 mil turistas, de los cuales 296 mil serían nacionales y 198 mil extranjeros.

Las cifras muestran que, aunque el Mundial 2026 generó actividad económica y turística, aún existen diferencias importantes entre las estimaciones oficiales y los análisis del sector privado sobre el verdadero impacto del torneo en la Ciudad de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.