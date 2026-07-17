Afores en México llegan a casi 9 billones de pesos y ya representan una cuarta parte del PIB

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Foto: Cuartoscuro

A 29 años de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) aseguró que este mecanismo se ha consolidado como una de las principales fuentes de ahorro de las familias mexicanas y como el segundo intermediario financiero más grande del país.

De acuerdo con la asociación, las Afores administran actualmente casi 9 billones de pesos, recursos que equivalen a aproximadamente 25% del Producto Interno Bruto (PIB) y que pertenecen a 70 millones de trabajadores con una cuenta individual.

Amafore destaca avances del Sistema de Ahorro para el Retiro

La organización señaló, a través de un comunicado, que el SAR se ha convertido en una herramienta clave para fomentar el ahorro de largo plazo en un contexto en el que México enfrenta cambios demográficos, como una menor tasa de nacimientos y una mayor esperanza de vida.

Amafore reconoció que aún existe un amplio margen de crecimiento frente a otros países donde el ahorro pensionario supera el 100% del PIB, aunque afirmó que el sistema mexicano avanza en la dirección correcta.

Reforma de 2020 mejoró las pensiones

La asociación destacó que la reforma de 2020 fortaleció el sistema al incrementar gradualmente la aportación obligatoria hasta llegar al 15% del salario, reducir las semanas de cotización requeridas y mejorar las pensiones garantizadas.

El presidente de Amafore, Guillermo Zamarripa, afirmó que estos cambios ya muestran resultados.

“Hoy vemos que más de 100 mil trabajadores ya pensionados bajo la Ley 97 tienen tasas de reemplazo promedio superiores a 70%, lo cual muestra que el sistema está dando resultados”, señaló.

Recomiendan revisar la Afore y ahorrar voluntariamente

Amafore hizo un llamado a las y los trabajadores a conocer el estado de su cuenta Afore, verificar el salario con el que cotizan ante el IMSS, revisar si cumplirán con las semanas necesarias para pensionarse y considerar el ahorro voluntario para mejorar sus ingresos durante el retiro.

Asimismo, invitó a trabajadores independientes, emprendedores y profesionistas a incorporarse a los mecanismos disponibles para ahorrar para su jubilación.

La asociación reiteró su compromiso de seguir impulsando un sistema de ahorro para el retiro sólido, transparente y orientado a fortalecer el bienestar de las y los trabajadores mexicanos.

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