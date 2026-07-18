México rompe récord en ventas de autos eléctricos en el primer semestre de 2026

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Ventas de autos eléctricos en México marcan récord: EMA. Foto: Getty

La venta de vehículos eléctricos en México alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer semestre de 2026, al registrar 53 mil 430 unidades comercializadas, un crecimiento de 22% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Barómetro de Electromovilidad elaborado por Electro Movilidad Asociación (EMA).

El informe también reveló un aumento en la infraestructura de recarga, impulsando la adopción de vehículos de nuevas tecnologías en el país.

Ventas crecieron 22% en un año

Entre enero y junio de 2026 se comercializaron 53 mil 430 vehículos eléctricos, híbridos conectables (PHEV) y eléctricos de rango extendido (REEV), frente a las 43 mil 795 unidades vendidas en el mismo periodo de 2025.

Con este resultado, el parque vehicular de nuevas tecnologías reportado por las marcas afiliadas a la EMA alcanzó 263 mil 928 unidades en circulación en México.

Los híbridos conectables lideran las ventas

El reporte señala que los híbridos conectables (PHEV) fueron los más vendidos durante el semestre.

El desglose quedó de la siguiente manera:

Vehículos eléctricos (VE): 22 mil 236 unidades ( +14% ).

22 mil 236 unidades ( ). Híbridos conectables (PHEV): 31 mil 063 unidades ( +29% ).

31 mil 063 unidades ( ). Eléctricos de rango extendido (REEV): 131 unidades (+40%).

También crece la infraestructura de recarga

La EMA informó que la infraestructura para recargar vehículos eléctricos también registró un máximo histórico.

En junio de 2026 se contabilizaron 60 mil 934 posiciones de recarga públicas y privadas, lo que representa un incremento de 55.2% frente a las 39 mil 257 registradas un año antes.

Más cargadores privados en hogares y oficinas

El crecimiento también se reflejó en los puntos de carga privados instalados en viviendas, agencias y oficinas.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 56 mil 279 cargadores privados, cifra que representa un aumento de 56% respecto a los 36 mil 045 reportados en el mismo periodo de 2025.

Los resultados del Barómetro de Electromovilidad muestran que el mercado mexicano continúa acelerando la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, acompañado por una expansión constante de la infraestructura necesaria para su operación.

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