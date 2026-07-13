Trump anuncia que EE. UU. reanudará el martes el bloqueo naval contra Irán

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EE. UU. reactivará el bloqueo naval contra Irán, anuncia Trump. Foto: Getty/AFP/IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno restablecerá el bloqueo naval sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una medida que marca una nueva escalada en el conflicto con Irán tras el rompimiento del alto al fuego alcanzado en abril. De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación iniciará el martes 14 de julio a las 20:00 horas GMT, equivalente a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

La administración estadounidense aseguró que las fuerzas navales volverán a bloquear el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, mientras que Trump afirmó que Washington asumirá el control de la seguridad en esta estratégica ruta comercial.

¿A qué hora comenzará el bloqueo?

El CENTCOM informó que el bloqueo naval comenzará a las:

20:00 horas GMT

16:00 horas del este de Estados Unidos (ET)

14:00 horas del centro de México

La medida contempla la reanudación del bloqueo del tráfico marítimo hacia los puertos iraníes ubicados en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Trump asegura que EE. UU. controlará el estrecho de Ormuz

Durante el anuncio, Donald Trump afirmó que Estados Unidos será el encargado de garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz y adelantó que impondrá un cobro por ese servicio.

“Estamos tomando el control del estrecho de Ormuz”, declaró el mandatario estadounidense.

Además, señaló que se aplicará una tarifa del 20% sobre toda la carga transportada, con el argumento de cubrir los costos derivados de las operaciones de seguridad en la zona.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por la que, antes del conflicto, transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Irán responde y rechaza la intervención estadounidense

El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió a las declaraciones de Trump con un mensaje publicado en redes sociales, donde ironizó sobre la propuesta estadounidense.

“Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, escribió.

Spokesperson for the Iranian MFA:



Pursuing justice and seeking revenge for the martyred leader and every Iranian who was harmed and martyred during the military aggression by the US and the Zionist regime is a serious principle and a public demanded. pic.twitter.com/V9AgIEWzHP — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) July 13, 2026

El Gobierno iraní reiteró que no permitirá la intervención de Estados Unidos en ese paso marítimo y responsabilizó a Washington del aumento de la tensión en la región.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución acusaron a Estados Unidos de poner en riesgo el suministro mundial de petróleo al reactivar las operaciones militares en la zona.

El acuerdo entre ambos países entra en crisis

Tras el alto al fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán habían firmado un protocolo de entendimiento que contemplaba 60 días de tregua para negociar el fin de las hostilidades.

Sin embargo, Trump aseguró la semana pasada que ese acuerdo quedó sin efecto debido a los ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, reconoció que el acuerdo atraviesa una crisis, aunque sostuvo que Teherán no fue el primero en incumplir sus compromisos.

Pese a ello, confirmó que continúan las gestiones diplomáticas con Catar, Omán y Pakistán para intentar evitar una mayor escalada del conflicto.

Bombardeos dejan muertos en Irán y alcanzan Yemen

Mientras continúa la tensión diplomática, el ejército estadounidense informó que atacó sistemas de defensa aérea, radares, misiles, drones y embarcaciones iraníes.

Medios oficiales iraníes reportaron bombardeos en Qeshm, Bandar Abás y la provincia de Juzestán, donde murieron dos personas.

Con estos hechos, el balance de víctimas en Irán asciende a 25 fallecidos, según un recuento elaborado por AFP con base en información oficial y medios iraníes.

En respuesta, los Guardianes de la Revolución aseguraron haber lanzado ataques contra instalaciones estadounidenses en Omán, Baréin, Kuwait y Jordania.

Paralelamente, los rebeldes hutíes de Yemen informaron el lanzamiento de misiles contra Arabia Saudita, después de acusar al reino de participar en un ataque contra el aeropuerto de Saná, la capital yemení.

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