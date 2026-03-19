Profeco revela cuáles remesadoras dan más pesos por envío de dólares a México

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Foto: Cuartoscuro

Profeco informó este 19 de marzo de 2026 que Finabien y Pangea Money Transfer se colocaron como las opciones que más dinero entregan por el envío de 400 dólares de Estados Unidos a México.

Durante la mañanera, el procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, explicó que Finabien lidera en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, mientras que Pangea Money Transfer ocupa el primer lugar en envío en efectivo.

“Finabien estaría dando 7 mil 261 pesos con 31 centavos; le vamos a poner una palomita. Y la que menos da en esta modalidad es Ria Money Transfer, que da 6 mil 873 con .57; le vamos a poner un tache”, explicó.

En la modalidad de envío en efectivo, dijo que Pangea Money Transfer es la que más dinero da por sus dólares. “Recordar que esto es una combinación entre el promedio de la comisión y el promedio de tipo de cambio. Entonces, esta remesadora da 7 mil 304 pesos por estos mismos 400 dólares; le vamos a poner una palomita”.

Y la que menos da, expuso, es Xoom, 6 mil 819 con 8 centavos por los 400 dólares.

Quién es Quién en el Envío de Dinero

Un ejercicio de Uno TV con datos actualizados al 17 de marzo de 2026 mostró qué empresas de envío de dinero dan más pesos por 400 dólares enviados desde El Paso a México. En la comparación, Cloud Transfer Services y PagaPhone Smart Pay encabezaron la lista al entregar 7 mil 320 pesos, mientras que Finabien en efectivo apareció al final del ejercicio con 6 mil 896 pesos.

La comparación forma parte del programa “Quién es Quién en el Envío de Dinero”, una herramienta que permite revisar comisión, tipo de cambio, tiempo de entrega y monto final recibido en México. El objetivo es que los usuarios puedan identificar la opción que más les conviene antes de hacer una transferencia.

También destacaron Remitly, con 7 mil 204 pesos en billetera móvil, depósito bancario y pago en ventanilla; así como Banorte uLink, con 7 mil 180 pesos, y Boss Revolution, con 7 mil 172 pesos.

En la parte media del listado se ubicaron empresas como Xoom, con 7 mil 112 pesos en varias modalidades; Zapp, con 7 mil 108 pesos; MoneyGram, con 7 mil 068 pesos; y Wise, con 7 mil 064 pesos.

Más abajo quedaron Sendwave, con 7 mil 012 pesos; Ria Money Transfer, con 7 mil pesos en efectivo y 6 mil 964 pesos a cuenta bancaria; además de Wells Fargo ExpressSend, con 6 mil 984 pesos.

Entre los montos más bajos también aparecieron Felix Pago, con 6 mil 952 pesos; Sendvalu, con 6 mil 924 pesos; y WorldRemit, con entre 6 mil 900 y 6 mil 908 pesos. El monto más bajo del ejercicio fue para Finabien en efectivo, con 6 mil 896 pesos.

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