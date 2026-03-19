Petróleo se dispara por ataques de Irán y crece temor a crisis energética global

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Foto: Reuters

El precio del petróleo registró un fuerte aumento este jueves luego de que Irán atacó instalaciones estratégicas en el Golfo, incluyendo la mayor planta de gas natural licuado de Catar, lo que intensificó el temor a una crisis energética global.

El conflicto, que inició el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, evolucionó hacia una nueva fase con agresiones directas a centros de producción de hidrocarburos.

Uno de los puntos más sensibles fue el yacimiento gasístico South Pars-North Dome, compartido entre Irán y Catar, considerado la mayor reserva de gas del mundo.

Ataques en Qatar, Arabia Saudita y Kuwait

En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó ataques contra el complejo de Ras Lafan en Catar, el mayor centro de exportación de gas natural licuado a nivel mundial.

Además, se reportaron impactos en instalaciones energéticas de otros países del Golfo. En Arabia Saudita, un dron alcanzó la refinería de Samref en Yanbu, mientras que en Kuwait se registraron incendios tras ataques en las refinerías de Mina Abdullah y Mina Al Ahmadi.

Estos hechos aumentan el riesgo de que más países se involucren directamente en la guerra.

Precios del petróleo superan los 100 dólares

El impacto en los mercados fue inmediato. El barril de Brent subió hasta 114.64 dólares, mientras que el WTI superó momentáneamente los 100 dólares.

La volatilidad se mantiene ante la incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto y el suministro energético global.

Tensión internacional y advertencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no existe un plazo definido para el fin de la guerra y advirtió sobre posibles acciones si continúan los ataques.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que su país no mostrará “moderación” ante nuevas agresiones contra su infraestructura.

El conflicto ha dejado más de 2 mil 200 muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde continúan los enfrentamientos con Hezbolá.

Estrecho de Ormuz y comercio mundial en riesgo

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, permanece como un punto crítico en la crisis.

Diversos países han manifestado su disposición para garantizar la seguridad en la zona, mientras organismos internacionales alertan sobre el impacto económico.

La Organización Mundial del Comercio prevé una desaceleración del comercio global, con un crecimiento estimado de apenas 1.4% si persisten los altos precios de la energía.

Asimismo, el Banco Central Europeo advirtió que el encarecimiento del petróleo podría afectar la inflación y reducir las previsiones de crecimiento económico en la eurozona.

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