Bolsas europeas caen por guerra en Medio Oriente y expectativa del BCE

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Foto: AFP

Las bolsas europeas registraron pérdidas este jueves ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio, lo que redujo el apetito por el riesgo entre inversionistas.

El índice STOXX 600 cayó 1.3% hasta los 590.43 puntos durante las primeras operaciones, con el sector industrial como el principal lastre.

Inversionistas atentos al Banco Central Europeo

Los mercados se mantienen a la expectativa de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que previsiblemente mantendrá los tipos de interés en 2%.

Los comentarios de sus responsables serán clave para evaluar el impacto del aumento en los precios del petróleo sobre el crecimiento económico y el costo de la vida.

Presión también en Londres y otros mercados

En Londres, los valores bajaron 1% mientras los inversionistas esperan la decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés.

Además, se anticipan anuncios similares en Zúrich, Copenhague y Estocolmo.

Sectores afectados y movimientos clave

El sector minero cayó 3% debido al retroceso en los precios del oro, mientras que las pérdidas en el sector financiero también presionaron al mercado.

Por otro lado, la empresa Logitech registró un alza de 2.4% tras anunciar un programa de recompra de acciones por 1,400 millones de dólares.

Guerra con Irán impacta mercados globales

La volatilidad se intensificó luego de que se agravara la guerra con Irán, tras acusaciones de Teherán contra Israel por ataques a instalaciones en el yacimiento de gas South Pars.

Este contexto mantiene a los mercados globales bajo presión, con inversionistas atentos a cualquier señal que pueda definir el rumbo económico en las próximas semanas.

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