Recupera tu dinero del Infonavit: requisitos y pasos para retirarlo en 2026

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Foto: Cuartoscuro

Si cotizaste ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en 2026 puedes recuperar el dinero de tu Subcuenta de Vivienda, siempre que cuentes con una resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o una negativa de pensión.

Este ahorro corresponde a las aportaciones que hicieron tus empleadores a lo largo de tu vida laboral y puede devolverse en una sola exhibición, dependiendo del régimen bajo el que te pensionaste.

Foto: Infonavit

Infonavit: cómo recuperar tu ahorro de la Subcuenta de Vivienda

Para retirar tu dinero del Infonavit, debes cumplir con una condición clave: tener una resolución de pensión por vejez, cesantía en edad avanzada o incapacidad (igual o mayor al 50%).

También puedes solicitar la devolución si cuentas con una negativa de pensión, aunque en este caso el trámite se realiza a través de tu Afore.

El dinero acumulado se divide en tres fondos, según el periodo en el que cotizaste:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

Dependiendo de tu historial laboral, puedes tener recursos en uno, dos o los tres.

Requisitos para retirar tu dinero del Infonavit

Para solicitar la devolución de tu ahorro en 2026 necesitas:

Tener saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda

Contar con resolución de pensión del IMSS

Estado de cuenta bancario con CLABE (no mayor a 2 meses)

NSS, RFC y CURP correctos y coincidentes

No tener un crédito vigente con el Infonavit

Estar registrado en una Afore

Si haces el trámite presencial, debes presentar identificación oficial vigente.

Si lo haces en línea, necesitas contar con tu e.firma del SAT.

Ley 73 o Ley 97: así se te devuelve el dinero

La forma en que recibirás tu ahorro depende del régimen en el que estés:

Régimen Ley 73

Puedes retirar todo tu dinero en una sola exhibición

Puedes hacer el trámite en el Infonavit o en tu Afore

Incluye todos los fondos: 72-92, 92, 97 y aportaciones extra

Régimen Ley 97

El dinero de las Subcuentas 92 y 97 se integra a tu pensión en la Afore

Sólo puedes retirar directamente del Infonavit el fondo 72-92 o aportaciones extra

Qué pasa si no reclamas tu dinero

De acuerdo con la ley, si tienes 70 años o más y no solicitas tu ahorro, este puede ser transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024.

Sin embargo, este dinero no se pierde. Puedes reclamarlo en cualquier momento, ya que es imprescriptible, incluso por parte de beneficiarios en caso de fallecimiento.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Puedes solicitar la devolución de tu dinero de dos formas:

En línea:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit

Llena la solicitud

Adjunta documentos

Firma con e.firma

Presencial:

Agenda cita en el Infonavit

Acude con tus documentos

Realiza el trámite en ventanilla

En ambos casos, el dinero se deposita en una cuenta bancaria a tu nombre. El Infonavit recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

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