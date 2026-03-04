Reducción de jornada laboral: cómo afecta y en que beneficia a pequeñas empresas

GENERANDO AUDIO...

La reforma laboral que reduce la jornada laboral en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece una disminución gradual de 48 a 40 horas semanales hacia 2030. Representantes de la Asociación Pymes en México señalaron que la reforma fue resultado de años de debate entre sector empresarial y trabajadores, y destacaron que finalmente se otorgó flexibilidad para que los patrones definan esquemas de horarios.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, Javier Cepeda Orozco, presidente de la asociación Pymes en México, celebró la manera en la que se publicó la reforma. Destacó que “se le da la autoridad, se le da la facilidad al patrón para que pueda establecer la diferencia de los horarios que van a colaborar los trabajadores”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.