Qué es el programa Infonavit Solución Integral y cómo saber si hay alguna modificación a tu crédito

Foto: Shutterstock.

En 2026, miles de personas comenzaron el año con la duda de si su crédito Infonavit, que durante años parecía imposible de liquidar, tuvo algún cambio. La respuesta puede estar en el esquema de reestructuración Infonavit Solución Integral que ya ha sido aplicado a millones de financiamientos y que, pudo modificar las condiciones del adeudo sin que el acreditado lo perciba de inmediato.

Autoridades federales informaron que 4.8 millones de créditos considerados de difícil pago fueron ajustados en todo el país. Quienes obtuvieron su financiamiento antes de mayo de 2021 se encuentran entre los perfiles con mayores probabilidades de ser incluidos, aunque los beneficios dependen de cada préstamo.

¿En qué consiste este esquema?

El Infonavit Solución Integral es un mecanismo para mejorar las condiciones de hipotecas que, con el tiempo, se volvieron complicadas de sostener. No implica contratar un nuevo crédito, sino la modificación de uno ya existente.

La finalidad es que la deuda sea más manejable. Para ello, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puede ajustar elementos como el saldo pendiente, la tasa de interés o el monto de la mensualidad, de acuerdo con la situación laboral y financiera del acreditado.

Este tipo de apoyos se enfoca principalmente en financiamientos otorgados antes de mayo de 2021, etapa en la que muchos créditos estaban ligados a esquemas que provocaban incrementos periódicos en el monto total.

¿Cómo saber si hubo cambios en tu crédito?

Desde finales de 2025 se habilitó un sistema de consulta en el portal Mi Cuenta Infonavit para que los derechohabientes revisen si su financiamiento fue modificado. El procedimiento es personal y no tiene costo.

Para ingresar solo requieres:

Número de crédito

Número de Seguridad Social (NSS)

Nombre completo del acreditado

Toda vez que, entre los ajustes que pueden aparecer en la consulta se encuentran:

Disminución del saldo total, con posibilidad de liquidar antes

Reducción de la tasa de interés

Pago mensual fijo, sin aumentos anuales

Aplicación directa de las aportaciones patronales al capital del crédito

Ahora que, respecto a quiénes pueden verse más favorecidos, destaca que el programa está orientado principalmente a personas con créditos antiguos cuyo saldo crecía con el tiempo, trabajadores en activo con dificultades para cubrir sus pagos, y familias que interrumpieron pagos por falta de ingresos.

Así que, si tienes un crédito Infonavit desde hace tiempo, no es mala idea revisar tu situación para conocer si el financiamiento tuvo alguna modificación.

