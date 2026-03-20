Banxico pide a bancos simplificar transferencias electrónicas y pagos digitales para disminuir rezago

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Banxico lanzó una consulta para mejorar las transferencias. Foto: Cuartoscuro.

El Banco de México (Banxico) pidió a los banqueros del país que simplifiquen el proceso para hacer transferencias electrónicas y pagos digitales debido a un rezago en la realización de dichos trámites en varios sectores de la población.

El pasado 19 de marzo, se celebró la 89 Convención Bancaria en el Ava Resort, en Cancún, un encuentro que reúne a los principales representantes del sector.

Durante la inauguración del evento, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, subrayó que el sistema bancario debe ofrecer alternativas a las y los usuarios que realizan transferencias y pagos digitales.

Y es que, aseguró que existe un rezago en pagos digitales dentro de algunos sectores de la población.

Lanzan consulta para mejorar servicio

Victoria Rodríguez indicó que lanzaron una consulta pública para saber la experiencia de las y los usuarios al realizar transferencias electrónicas a través de dispositivos móviles.

Con lo anterior, buscan recoger comentarios que ayuden a mejorar la experiencia y combatir el rezago en pagos y transferencias digitales.

“En particular, debemos estar conscientes de que los sistemas de pago no son un componente más del sistema financiero, sino una puerta de entrada. Cada transferencia instantánea, cada operación segura y de bajo costo, acerca a millones de personas a una mayor participación económica, indicó”.

Con lo anterior, hizo un llamado a los representantes bancarios a que aceleren y simplifiquen sus procesos.

Uso de SPEI, una alternativa ante el rezago

De igual manera, la gobernadora de Banxico puntualizó que las bancas e intermediarios bancarios aceleren el uso del SPEI o CoDI para agilizar pagos. Subrayó que el SPEI tiene las características necesarias para mejorar los pagos inmediatos.

Además, demostró el potencial de este tipo de servicio, al destacar que hubo 7 millones 300 mil transferencias por SPEI durante el 2025.

“Las acciones que emprendan como gremio para difundir y promover el uso de transferencias electrónicas debe ser contundente, ofreciendo de manera extensiva servicios de cobro y pagos digitales que doten a las personas usuarios de beneficios tangibles”, subrayó Victoria Rodríguez.

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