Subirán precios en 2026: estos productos importados pagarán hasta 50% de arancel

Productos subirán de precio por aranceles. Foto: Cuartoscuro

A partir de 2026, una gran variedad de productos importados, principalmente de China, subirán de precio en México debido a la aplicación de nuevos aranceles de hasta 50%, de acuerdo con cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En total, la medida impactará a mil 463 productos provenientes de países con los que México no tiene acuerdo comercial.

La Secretaría de Economía informó que estos aranceles aplicarán a mercancías que hoy ingresan al país, muchas de ellas adquiridas por consumidores mediante aplicaciones y comercio electrónico, por lo que el aumento de precios será directo para los compradores finales.

Productos con aranceles

Los artículos más castigados por el ajuste son:

Herramientas y equipos para automóviles , como llantas

, como Accesorios de seguridad, por ejemplo, postes reflejantes

Estos productos pagarán un arancel máximo de 50%, el más alto de la nueva tabla.

Otros sectores también enfrentarán incrementos importantes:

Entre los productos que alcanzarán hasta 36% de arancel se encuentran:

Productos de consumo y cuidado personal

Higiene y limpieza

Papelería y oficina

Mientras que hasta 35% de arancel se encuentran:

Ropa y textiles, la categoría más amplia, que incluye desde telas hasta calzado y accesorios.

Los aranceles también alcanzarán a otros artículos, como:

Hasta 30% para electrodomésticos , como planchas y hornos de microondas

para , como y Hasta 30% para juguetes y artículos para bebé

para Hasta 25% para joyería y accesorios de moda

para Hasta 25% para muebles y artículos de decoración

Productos sin cambios en arancel

Los electrónicos, como pantallas de televisión y refrigeradores, no están incluidos en estas modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Actualmente, ya pagan un arancel de entre 15 y 20%, según la TIGIE.

En el caso de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría sigue exenta de arancel por el Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque deben pagar el 16% de IVA al ingresar al país.

La Secretaría de Economía informó que los aranceles buscan proteger 350 mil empleos en sectores sensibles y no están dirigidos a ningún país en particular.