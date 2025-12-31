Subirán precios en 2026: estos productos importados pagarán hasta 50% de arancel
A partir de 2026, una gran variedad de productos importados, principalmente de China, subirán de precio en México debido a la aplicación de nuevos aranceles de hasta 50%, de acuerdo con cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En total, la medida impactará a mil 463 productos provenientes de países con los que México no tiene acuerdo comercial.
La Secretaría de Economía informó que estos aranceles aplicarán a mercancías que hoy ingresan al país, muchas de ellas adquiridas por consumidores mediante aplicaciones y comercio electrónico, por lo que el aumento de precios será directo para los compradores finales.
Productos con aranceles
Los artículos más castigados por el ajuste son:
- Herramientas y equipos para automóviles, como llantas
- Accesorios de seguridad, por ejemplo, postes reflejantes
Estos productos pagarán un arancel máximo de 50%, el más alto de la nueva tabla.
Otros sectores también enfrentarán incrementos importantes:
Entre los productos que alcanzarán hasta 36% de arancel se encuentran:
- Productos de consumo y cuidado personal
- Higiene y limpieza
- Papelería y oficina
Mientras que hasta 35% de arancel se encuentran:
- Ropa y textiles, la categoría más amplia, que incluye desde telas hasta calzado y accesorios.
Los aranceles también alcanzarán a otros artículos, como:
- Hasta 30% para electrodomésticos, como planchas y hornos de microondas
- Hasta 30% para juguetes y artículos para bebé
- Hasta 25% para joyería y accesorios de moda
- Hasta 25% para muebles y artículos de decoración
Productos sin cambios en arancel
Los electrónicos, como pantallas de televisión y refrigeradores, no están incluidos en estas modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Actualmente, ya pagan un arancel de entre 15 y 20%, según la TIGIE.
En el caso de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría sigue exenta de arancel por el Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque deben pagar el 16% de IVA al ingresar al país.
La Secretaría de Economía informó que los aranceles buscan proteger 350 mil empleos en sectores sensibles y no están dirigidos a ningún país en particular.