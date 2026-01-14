Reemplacamiento en Veracruz: costo actualizado a 2026  

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, inició el reemplacamiento. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Veracruz, este año, inició el proceso de reemplacamiento vehicular; por ello, a continuación se detallaron los precios de los trámites.

El trámite en esta primera etapa aplicó para el alta de vehículo nuevo, el canje de placas expedidas antes de diciembre de 2018 o el pago de derechos de control vehicular en las modalidades de automóvil, camión, ómnibus y remolque, informó la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

Requisitos para alta de vehículo nuevo

Identificación oficial vigente, en original

Comprobante de domicilio no mayor a 60 días y a nombre del contribuyente

Factura original o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a favor del contribuyente, o documento original de adjudicación

Informe de Repuve no mayor a 24 horas Presentar el vehículo para revisión

Requisitos para canje de placas

Identificación oficial vigente, en original

Comprobante de domicilio no mayor a 60 días y a nombre del contribuyente

Factura original

Valores de tránsito

Informe de Repuve no mayor a 24 horas

Requisitos para pago de derechos vehiculares

Número de placa

Últimos cinco dígitos del número de serie

Número telefónico

Correo electrónico

Costos

El costo de los trámites se estableció en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor vigente fue de 113.14 pesos. Durante enero y febrero se aplicó un descuento, por lo que los montos quedaron de la siguiente manera:

Control vehicular: mil 239 pesos

Canje de placas: 828 pesos

Alta de vehículo: 690 pesos

El valor de la UMA incrementa en febrero, por lo que sube el costo de los trámites. “Los costos aquí referidos consideran el valor de la UMA vigente”, se indicó en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.