Declaración anual 2026: arranca el 1 de abril para personas físicas
El próximo 1 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará el periodo de declaración anual para personas físicas, correspondiente a los ingresos del ejercicio fiscal 2025.
La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece, en su artículo 150, que las personas físicas deben presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el ejercicio.
Por ello, en este 2026, el periodo oficial de declaración anual de personas físicas abarca del miércoles 1 al jueves 30 de abril. Las y los contribuyentes deben cumplir con este plazo para evitar multas y acceder a la devolución de saldo a favor.
La declaración anual incluye los ingresos, deducciones personales y retenciones de una persona. Hay deducciones de impuestos en los siguientes rubros:
- Gastos médicos
- Colegiaturas
- Intereses hipotecarios
¿Quiénes deben presentar su declaración anual este 2026?
- Personas que trabajaron para más de un patrón en el mismo año
- Dejaron de laborar antes del 31 de diciembre
- Obtuvieron ingresos adicionales además de su salario
- Recibieron ingresos por honorarios o actividad empresarial
- Obtuvieron ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles
- Percibieron ingresos por intereses, dividendos o enajenación de bienes
- Recibieron salarios del extranjero o de empleadores no obligados a retener impuestos
- Quienes obtuvieron ingresos acumulables superiores a 400 mil pesos al año
Devolución de saldo a favor con el SAT
La declaración anual es una oportunidad para solicitar la devolución de saldo a favor si pagaste impuestos de más.
El SAT permite solicitar la devolución automática cuando la información sea correcta y completa desde el inicio. El tiempo de respuesta depende del tipo de trámite que hayas iniciado para la devolución.
- Devolución automática: declaraciones simples y sin errores. El depósito puede tardar entre 5 y 10 días hábiles
- Plazo oficial del SAT: Hasta 40 días hábiles como límite legal para devolver el dinero
- Devolución manual: si hay inconsistencias, el trámite pasa a revisión. El proceso puede tardar hasta 120 días hábiles
Requisitos para acceder a devolución automática de saldo
- Presentar la declaración anual correctamente
- Tener activado el Buzón Tributario
- Registrar una CLABE válida
- No tener inconsistencias en deducciones o ingresos
- En algunos casos, usar e.firma si el saldo es mayor
- Si el SAT detecta errores, puede rechazar la devolución automática y pedir una solicitud manual.
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