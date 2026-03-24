Declaración anual 2026: arranca el 1 de abril para personas físicas

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SAT podrá devolver saldo a favor. Foto: Cuartoscuro

El próximo 1 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará el periodo de declaración anual para personas físicas, correspondiente a los ingresos del ejercicio fiscal 2025.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece, en su artículo 150, que las personas físicas deben presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el ejercicio.

Por ello, en este 2026, el periodo oficial de declaración anual de personas físicas abarca del miércoles 1 al jueves 30 de abril. Las y los contribuyentes deben cumplir con este plazo para evitar multas y acceder a la devolución de saldo a favor.

La declaración anual incluye los ingresos, deducciones personales y retenciones de una persona. Hay deducciones de impuestos en los siguientes rubros:

Gastos médicos

Colegiaturas

Intereses hipotecarios

¿Quiénes deben presentar su declaración anual este 2026?

Personas que trabajaron para más de un patrón en el mismo año

Dejaron de laborar antes del 31 de diciembre

Obtuvieron ingresos adicionales además de su salario

Recibieron ingresos por honorarios o actividad empresarial

Obtuvieron ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles

Percibieron ingresos por intereses, dividendos o enajenación de bienes

Recibieron salarios del extranjero o de empleadores no obligados a retener impuestos

Quienes obtuvieron ingresos acumulables superiores a 400 mil pesos al año

Devolución de saldo a favor con el SAT

La declaración anual es una oportunidad para solicitar la devolución de saldo a favor si pagaste impuestos de más.

El SAT permite solicitar la devolución automática cuando la información sea correcta y completa desde el inicio. El tiempo de respuesta depende del tipo de trámite que hayas iniciado para la devolución.

Devolución automática: declaraciones simples y sin errores. El depósito puede tardar entre 5 y 10 días hábiles

Plazo oficial del SAT: Hasta 40 días hábiles como límite legal para devolver el dinero

Devolución manual: si hay inconsistencias, el trámite pasa a revisión. El proceso puede tardar hasta 120 días hábiles

Requisitos para acceder a devolución automática de saldo

Presentar la declaración anual correctamente

Tener activado el Buzón Tributario

Registrar una CLABE válida

No tener inconsistencias en deducciones o ingresos

En algunos casos, usar e.firma si el saldo es mayor

Si el SAT detecta errores, puede rechazar la devolución automática y pedir una solicitud manual.

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