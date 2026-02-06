¿Celebras San Valentín? Esto te costará celebrarlo este 2026, según Condusef

GENERANDO AUDIO...

El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad. Foto: Cuartoscuro

Celebrar San Valentín 2026 no será barato para millones de mexicanos. De acuerdo con estudios de consumo, el 79% de las personas en México planea festejar el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero, con un gasto promedio que puede superar los mil pesos, según el tipo de regalo o experiencia elegida.

¿Cuánto gastan los mexicanos en San Valentín?

Los datos muestran que el gasto se concentra principalmente en experiencias y obsequios tradicionales. Éstos son los regalos más comunes y su costo promedio:

Cena o comida romántica (33%) : alrededor de 904 pesos

: alrededor de Experiencias (16%) , como conciertos o spa: mil 44 pesos

, como conciertos o spa: Ropa (15%) : cerca de 772 pesos

: cerca de Bombones o chocolates (7%) : 600 pesos

: Flores (7%) : 619 pesos

: Perfume (5%) : 879 pesos

: Viajes (3%): hasta mil 587 pesos

Aunque estos montos pueden aumentar, dependiendo de la zona, la demanda y las promociones especiales, por el Día del Amor y la Amistad.

¿Quiénes gastan más: los hombres o las mujeres?

Sobre hábitos de consumo, se revela que los hombres gastarán en promedio mil 334 pesos, mientras que las mujeres desembolsarán alrededor de 833 pesos en regalos, cenas o experiencias para esta fecha.

Consejos para elegir el regalo perfecto

Elegir el regalo ideal en San Valentín no tiene que ver con gastar más, sino con comprar de forma inteligente y con intención.

Estos son algunos consejos prácticos para elegir el regalo perfecto para tu pareja:

Piensa en sus gustos reales , no en lo que dicta la publicidad

, no en lo que dicta la publicidad Define un presupuesto antes de comprar

antes de comprar Evita compras de último momento , suelen ser más caras

, suelen ser más caras Compara precios en tiendas y en línea

en tiendas y en línea Recuerda que la compañía es el mejor regalo

Un regalo bien pensado puede tener mayor impacto emocional que uno costoso.

Recomendaciones para evitar gastos excesivos

Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pidió evitar compras impulsivas que puedan afectar la economía personal o familiar.

Entre sus principales recomendaciones destacan:

No comprar por impulso y comparar precios antes de decidir

y comparar precios antes de decidir Desconfiar de la publicidad , que puede exagerar beneficios

, que puede exagerar beneficios Evitar endeudarse y no usar crédito fuera del presupuesto

y no usar crédito fuera del presupuesto Comprar con intención , pensando en los gustos reales de la pareja

, pensando en los gustos reales de la pareja Recordar que el precio del regalo no mide el amor

Además del gasto, San Valentín también es una de las fechas con mayor número de fraudes y engaños comerciales, sobre todo en compras en línea y promociones “limitadas”. Durante el Día del Amor y la Amistad aumentan los casos de:

Ofertas falsas en redes sociales y sitios no oficiales

en redes sociales y sitios no oficiales Tiendas en línea clonadas que simulan marcas conocidas

que simulan marcas conocidas Cargos duplicados o no reconocidos

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.