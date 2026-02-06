Antes de facturar: consulta el tipo de cambio de monedas y dólar enero 2026

| 15:35 | Alejandro Villa | UnoTV
monedas tipo de cambio ante dólar enero 2026
Checa el tipo de cambio de estas monedas. Foto: IA

Si estás por emitir facturas, pagar impuestos o hacer negocios internacionales, revisa el tipo de cambio oficial. El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la equivalencia de las principales monedas del mundo frente al dólar correspondiente a enero de 2026. Este dato que te damos mes con mes en Unotv.com te sirve porque es obligatorio para efectos fiscales, clave para facturación, importaciones, exportaciones, comercio internacional y contabilidad empresarial.

La publicación establece las cotizaciones oficiales observadas en los mercados internacionales, conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, por lo que su uso es indispensable en operaciones con divisas y para el cumplimiento correcto de obligaciones tributarias en México.

Tipo de cambio oficial enero 2026: ¿qué publicó Banxico?

El Banco de México dio a conocer la equivalencia de monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de enero de 2026.

La información considera:

  • A los principales socios comerciales de México, según datos del Inegi
  • Las divisas más operadas a nivel mundial, de acuerdo con la encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS)
  • Las monedas solicitadas expresamente para su publicación en el DOF

Este tipo de cambio se utiliza exclusivamente para efectos fiscales, por lo que no sustituye cotizaciones bancarias comerciales, pero sí rige trámites oficiales y fiscales.

Principales monedas y su equivalencia con el dólar en enero 2026

Estos son algunos de los tipos de cambio oficiales más relevantes publicados por Banxico:

Tipo de cambio oficial enero 2026: principales monedas frente al dólar

PaísMonedaEquivalencia en dólares (ene 2026)
Estados Unidos de AméricaDólar1.00000
CanadáDólar0.73860
Unión Monetaria EuropeaEuro1.18980
Gran BretañaLibra esterlina1.37210
ChinaYuan continental0.14384
ChinaYuan extracontinental0.14380
JapónYen0.00648
SuizaFranco1.29890
BrasilReal0.19110
AustraliaDólar0.70050
Nueva ZelandaDólar0.60480
ArgentinaPeso0.00070
ChilePeso0.00116
ColombiaPeso0.27304
Corea del SurWon0.69210
IndiaRupia0.01087
SingapurDólar0.78800

Fuente; Banxico/DOF

¿Para qué sirve este tipo de cambio oficial?

El tipo de cambio publicado por Banxico es obligatorio para efectos fiscales, por lo que se utiliza en:

  • Facturación electrónica en operaciones en moneda extranjera
  • Declaraciones de impuestos
  • Importaciones y exportaciones
  • Trámites aduaneros
  • Contabilidad financiera
  • Operaciones de comercio exterior

