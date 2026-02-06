Antes de facturar: consulta el tipo de cambio de monedas y dólar enero 2026

GENERANDO AUDIO...

Checa el tipo de cambio de estas monedas. Foto: IA

Si estás por emitir facturas, pagar impuestos o hacer negocios internacionales, revisa el tipo de cambio oficial. El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la equivalencia de las principales monedas del mundo frente al dólar correspondiente a enero de 2026. Este dato que te damos mes con mes en Unotv.com te sirve porque es obligatorio para efectos fiscales, clave para facturación, importaciones, exportaciones, comercio internacional y contabilidad empresarial.

La publicación establece las cotizaciones oficiales observadas en los mercados internacionales, conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, por lo que su uso es indispensable en operaciones con divisas y para el cumplimiento correcto de obligaciones tributarias en México.

Tipo de cambio oficial enero 2026: ¿qué publicó Banxico?

El Banco de México dio a conocer la equivalencia de monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de enero de 2026.

La información considera:

A los principales socios comerciales de México , según datos del Inegi

, según datos del Inegi Las divisas más operadas a nivel mundial , de acuerdo con la encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS)

, de acuerdo con la encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS) Las monedas solicitadas expresamente para su publicación en el DOF

Este tipo de cambio se utiliza exclusivamente para efectos fiscales, por lo que no sustituye cotizaciones bancarias comerciales, pero sí rige trámites oficiales y fiscales.

Principales monedas y su equivalencia con el dólar en enero 2026

Estos son algunos de los tipos de cambio oficiales más relevantes publicados por Banxico:

Tipo de cambio oficial enero 2026: principales monedas frente al dólar

País Moneda Equivalencia en dólares (ene 2026) Estados Unidos de América Dólar 1.00000 Canadá Dólar 0.73860 Unión Monetaria Europea Euro 1.18980 Gran Bretaña Libra esterlina 1.37210 China Yuan continental 0.14384 China Yuan extracontinental 0.14380 Japón Yen 0.00648 Suiza Franco 1.29890 Brasil Real 0.19110 Australia Dólar 0.70050 Nueva Zelanda Dólar 0.60480 Argentina Peso 0.00070 Chile Peso 0.00116 Colombia Peso 0.27304 Corea del Sur Won 0.69210 India Rupia 0.01087 Singapur Dólar 0.78800

Fuente; Banxico/DOF

¿Para qué sirve este tipo de cambio oficial?

El tipo de cambio publicado por Banxico es obligatorio para efectos fiscales, por lo que se utiliza en:

Facturación electrónica en operaciones en moneda extranjera

Declaraciones de impuestos

Importaciones y exportaciones

Trámites aduaneros

Contabilidad financiera

Operaciones de comercio exterior

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.