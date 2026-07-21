Masiva llegada de sargazo asfixia al turismo en Tulum

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El sargazo se mantiene como el principal enemigo del turismo en Tulum. En plena temporada vacacional, kilómetros de playa lucen cubiertos por la macroalga, a pesar de los trabajos diarios de limpieza, el recale continúa superando la capacidad de recolección.

“Ahorita está muy feo las playas por el sargazo, lo estaban limpiando pero lo que pasa es que sale más, diario sale más sargazo y así no puede venir la gente para visitar las playas… pues el turismo no creo que venga a pasar sus vacaciones acá porque las playas están muy sucias”, señaló Faustino Bakab, cocinero en zona costera de Tulum.

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de permitir el acceso gratuito de los mexicanos al Parque del Jaguar y a las playas de Tulum pone fin a una de las mayores inconformidades que existían desde la creación de este espacio natural.



Sin embargo, para quienes viven y trabajan en este destino turístico, recuperar las playas es apenas el primer paso de una larga lista de problemas que siguen alejando visitantes y golpeando la economía local.

“Pues es una buena acción por el momento, pero realmente va a tardar un poco para que nos recuperemos. La mala imagen que le han dado los influencers, sobre todo a Tulum; los taxistas, que no ayudan en nada con sus costos; los policías que extorsionan a los turistas, sobre todo porque en realidad ellos son los que nos traen el dinero y, si los extorsionas, pues no regresan”, dijo Alberto Pool Cocom, empresario de la zona centro de Tulum.

Sin embargo, el sargazo seguirá siendo un factor determinante para la llegada de visitantes. Turistas consideran que de poco sirve pagar menos si las condiciones de las playas no permiten disfrutar plenamente del destino.

“El aspecto de que ya vamos a tener playas más accesibles, ya no vamos a pagar tanta cantidad para ver unas playas que tal vez no se encuentren tan limpias por el sargazo, pero ya no vamos a pagar tanto”, precisó Jesús Ortiz, turista de la Ciudad de México.

El acceso gratuito a las playas era una exigencia legítima y hoy comienza a corregirse. Pero si no se erradican los abusos, si continúan las denuncias de corrupción, si los taxis siguen cobrando tarifas desproporcionadas y el costo de vida continúa aumentando mientras escasea el empleo, Tulum seguirá enfrentando la misma crisis.



Porque de poco sirve abrir las playas cuando lo que sigue cerrado es la confianza de quienes deciden visitar —o vivir— en este destino.

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