SAT aclara si habrá bloqueos de cuentas bancarias por adeudos con el fisco en 2026

SAT no bloquerará cuentas. Fotos: Cuartoscuro/Getty

Ante versiones difundidas en redes sociales y algunos medios sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias por adeudos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) salió a desmentir esta información y aclaró cuál es su actuar real frente a los contribuyentes.

A través de un comunicado oficial, la autoridad fiscal precisó que no cuenta con atribuciones extraordinarias para bloquear cuentas bancarias de manera masiva, ni aplica medidas arbitrarias contra personas con supuestos adeudos con el fisco.

El SAT subrayó que es totalmente falso que en las primeras semanas del año se estén implementando acciones generalizadas para congelar cuentas, como se ha difundido recientemente.

SAT descarta bloqueos masivos y fiscalizaciones arbitrarias

En un comunicado, la autoridad fiscal aclaró que:

No tiene facultades extraordinarias para congelar cuentas bancarias de forma masiva

No incrementa fiscalizaciones en el mes de enero de manera automática o arbitraria

No realiza bloqueos inmediatos de cuentas por presuntos incumplimientos fiscales o irregularidades bancarias

El organismo reiteró su compromiso de actuar con transparencia, apego a la ley y respeto a los derechos de las y los contribuyentes, conforme a las normas fiscales y los actos procesales establecidos.

Falso que el SAT pueda encarcelar o congelar cuentas sin sustento legal

Desde diciembre de 2025, el SAT ya había desmentido versiones que aseguraban que, a partir de enero, podría congelar cuentas bancarias o iniciar procesos penales únicamente por sospecha contra contribuyentes.

La autoridad aclaró que las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) no otorgan nuevas facultades arbitrarias, como se ha afirmado de manera incorrecta.

¿Qué si cambió en el código fiscal?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las reformas aprobadas por el Congreso:

Refuerzan el combate a la evasión fiscal

Buscan certidumbre jurídica y equidad entre contribuyentes

Están dirigidas exclusivamente a personas físicas o morales que emiten facturas falsas

El SAT enfatizó que no se trata de un programa masivo, ni de medidas aplicables a contribuyentes cumplidos.

SAT aclara: no hay congelamiento automático de cuentas

La autoridad fiscal fue enfática al señalar que:

No se establecen nuevas facultades para congelar cuentas bancarias

No se aplicará prisión preventiva oficiosa solo por sospecha

Toda investigación debe estar sustentada y probada

Además, reiteró que se respeta el debido proceso y el derecho de audiencia, por lo que los contribuyentes no quedan en estado de indefensión.

Sobre los procesos penales

El SAT aclaró que no basta la sospecha de emitir facturas falsas para iniciar un proceso penal. Para ello, la autoridad debe:

Acreditar la existencia de operaciones simuladas

Presentar pruebas suficientes

Seguir los procedimientos legales vigentes

También recordó que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal, conforme a su capacidad económica, mediante instrumentos como fianza, hipoteca, carta de crédito o embargo administrativo.

