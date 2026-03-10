Asegurar tu auto podría costar más: se esperan aumentos de hasta 20%

GENERANDO AUDIO...

Los seguros de auto en México podrían registrar incrementos en su costo, en algunos casos de entre 10% y 20%, debido a cambios en la forma en que las aseguradoras aplican el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el pago de siniestros. Especialistas explican que este posible ajuste ha generado debate en el sector asegurador, aunque no significa que todas las pólizas aumentarán automáticamente.

De acuerdo con la analista Pilar García, Seo de Rastreator.mx, en entrevista en el noticiero A las Nueve en Uno, con los periodistas Juan Rivas y Pablo Valdés, es importante distinguir factores que pueden influir en el precio de los seguros. Entre ellos, están los ajustes naturales derivados de la inflación, que cada año impactan en distintos productos y servicios.

