México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026: así serán las nuevas piezas de oro, plata y bimetálica

Así serán las monedas del Mundial 2026, según DOF. Fotos: Cuartoscuro

El reloj hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se detiene y el Gobierno de México apresura el paso, en su rol de coanfitrión, con una de las emisiones numismáticas más relevantes. Este martes 10 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece la creación de tres monedas conmemorativas oficiales del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá: una de oro puro con valor nominal de 25 pesos, otra de plata pura de 10 pesos y una bimetálica de 20 pesos, que formarán parte de las piezas conmemorativas del evento futbolístico más importante del mundo.

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fija las características técnicas de cada moneda y establece que el Banco de México tendrá hasta 90 días naturales para definir los diseños del reverso, los cuales deberán estar relacionados con el Mundial 2026.

Tres monedas del Mundial 2026: oro, plata y bimetálica

La emisión conmemorativa incluirá tres tipos de monedas con diferentes materiales y características. Acá te daremos las características oficiales:

Moneda de oro del Mundial 2026

La primera será una moneda de oro puro con las siguientes características:

Valor nominal: 25 pesos

25 pesos Forma: circular

circular Diámetro: 23 milímetros

23 milímetros Ley: 0.999 de oro puro

0.999 de oro puro Peso: 7.776 gramos (equivalente a ¼ de onza troy )

7.776 gramos (equivalente a ) Canto: estriado

En el anverso aparecerá el Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior. El marco liso; mientras que el reverso incluirá un diseño alusivo al Mundial 2026, además de la denominación $25 y la ceca “Mo” de la Casa de Moneda de México.

Así será la moneda de plata conmemorativa

El decreto también contempla una moneda elaborada con plata pura, que tendrá:

Valor nominal: 10 pesos

10 pesos Forma: circular

circular Diámetro: 40 milímetros

40 milímetros Ley: 0.999 de plata

0.999 de plata Peso: 31.103 gramos ( 1 onza troy )

31.103 gramos ( ) Canto: estriado discontinuo

Al igual que la moneda de oro, el anverso llevará el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”; mientras que el reverso será diseñado por el Banco de México con un motivo relacionado con la Copa del Mundo, incluirá la denominación $10 y la ceca de la Casa de Moneda de México “Mo”.

Moneda bimetálica de 20 pesos inspirada en el Mundial

La tercera pieza será una moneda bimetálica con valor nominal de 20 pesos, similar a otras emisiones conmemorativas recientes en México.

Sus características principales son:

Forma: dodecagonal

dodecagonal Diámetro: 30 milímetros

30 milímetros Peso total: 12.67 gramos

Su composición incluye:

Centro de alpaca plateada

65% cobre

10% níquel

25% zinc

Anillo perimétrico de bronce-aluminio

92% cobre

6% aluminio

2% níquel

En el anverso, tendrá el escudo nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior. En el reverso el diseño deberá relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá, e incluirá la denominación “$20”, los elementos de seguridad y la ceca de la Casa de Moneda de México “Mo”.

Además, esta moneda tendrá elementos de seguridad, como imagen latente y microtexto, integrados en el reverso.

Cuándo se definirán los diseños de las monedas

El decreto establece que el Banco de México tendrá hasta 90 días naturales después de la publicación para determinar los diseños definitivos del reverso de cada moneda.

Una vez definidos, las monedas podrán empezar a acuñarse 30 días después, mientras que la Casa de Moneda de México será la encargada de realizar los ajustes técnicos necesarios antes de su producción.

Mundial 2026: un evento histórico para México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hecho histórico: será la primera edición organizada por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y el territorio mexicano se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986.

