Birmex lanza convocatoria para adquirir medicamentos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos

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Birmex abre licitación para medicamentos oncológicos. Foto: Shutterstock

Birmex publicó este 16 de julio de 2026 la convocatoria para la compra consolidada de medicamentos 2027-2028, un proceso con el que busca adquirir medicamentos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos para abastecer a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud durante esos dos años.

La convocatoria fue emitida por la Dirección de Administración y Finanzas de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y establece las bases para que las empresas de la industria farmacéutica participen en la licitación, considerada uno de los procesos de adquisición más importantes para el abastecimiento de insumos médicos en el país.

El procedimiento corresponde a la licitación LA-12-NEF-012NEF001-T-218-2026 y se desarrollará de manera electrónica mediante la plataforma Compras MX, donde también se llevarán a cabo las diferentes etapas, desde la presentación de propuestas hasta la emisión del fallo.

Las bases de la convocatoria establecen también que la compra consolidada de medicamentos 2027-2028 contempla 766 partidas, que incluyen:

Medicamentos genéricos

Medicamentos oncológicos

Medicamentos antiinfecciosos

Aunque el proceso inició con alrededor de dos meses de diferencia respecto a la fecha de consulta prevista originalmente para el 7 de mayo de 2026, la convocatoria mantiene el objetivo de garantizar el suministro de medicamentos para las instituciones del Sector Salud durante los ejercicios fiscales de 2027 y 2028.

Compra consolidada de medicamentos 2027-2028: fechas del proceso

Por otra parte, de acuerdo con la convocatoria de Birmex, el calendario oficial de la licitación contempla las siguientes etapas:

Publicación de la convocatoria: 16 de julio de 2026

16 de julio de 2026 Fecha límite para enviar solicitudes de aclaración: 22 de julio de 2026, a las 10:00 horas

22 de julio de 2026, a las 10:00 horas Junta de aclaraciones: 23 de julio de 2026, a las 10:00 horas

23 de julio de 2026, a las 10:00 horas Presentación y apertura de proposiciones: 5 de agosto de 2026, a las 10:00 horas

5 de agosto de 2026, a las 10:00 horas Fallo: 14 de septiembre de 2026, a las 18:00 horas

14 de septiembre de 2026, a las 18:00 horas Inicio estimado de los contratos: 1 de enero de 2027

Finalmente, toda la información relacionada con la compra consolidada de medicamentos se gestionará mediante Compras MX, plataforma en la que los participantes deberán presentar sus propuestas y dar seguimiento al procedimiento.

Birmex licitará 766 partidas de medicamentos

Las bases de la convocatoria establecen además que la compra consolidada de medicamentos 2027-2028 contempla 766 partidas, que incluyen:

Medicamentos genéricos

Medicamentos oncológicos

Medicamentos antiinfecciosos

El procedimiento fue definido como una Licitación Pública de Carácter Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Participación Electrónica, por lo que podrán participar empresas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

La contratación se realizará bajo el esquema de contrato abierto, mecanismo que permite ajustar las cantidades adquiridas conforme a las necesidades de las instituciones públicas participantes.

Comprar medicamentos para fortalecer el Sistema Nacional de Salud

Otro de los elementos incluidos en las bases es el periodo de Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD). Este mecanismo permitirá que, una vez concluida la evaluación técnica de las propuestas, los participantes puedan presentar mejoras en sus precios mediante pujas electrónicas.

Asimismo, la convocatoria incorpora un esquema de abastecimiento simultáneo, mediante el cual una misma clave podrá ser adjudicada hasta a cuatro proveedores, siempre que la diferencia entre sus ofertas económicas no sea superior al 10%. Con este mecanismo se busca contar con más de un proveedor para una misma clave y reducir riesgos de desabasto.

En mayo de 2026, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, señaló que la compra consolidada de medicamentos tiene como objetivo fortalecer el abastecimiento para las instituciones del Sistema Nacional de Salud e incentivar la inversión de la industria farmacéutica nacional e internacional en México.

El funcionario indicó que la estrategia también busca fortalecer la producción nacional y avanzar hacia una mayor capacidad del Estado para participar en la producción de insumos estratégicos destinados al sistema público de salud.

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