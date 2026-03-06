T-MEC: México y EE. UU. inician diálogo; éstos son los pasos que siguen para reafirmarlo

GENERANDO AUDIO...

Revisión y reafirmación del T-MEC será en julio. Foto: Cuartoscuro

México y Estados Unidos iniciaron formalmente el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la primera ronda de discusiones bilaterales rumbo a la revisión conjunta del acuerdo comercial prevista para julio de 2026.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunciaron el arranque de las negociaciones técnicas previas que permitirán definir si el tratado se mantiene vigente y se extiende por otros 16 años, hasta 2042.

Negociaciones técnicas del T-MEC, primer paso antes de revisión formal

De acuerdo con el cronograma publicado por la Cámara de Diputados en el documento Revisión del T-MEC 2026: Anatomía, el anuncio marca el inicio de una fase de reuniones técnicas entre los países socios.

Estas conversaciones tienen como objetivo preparar el terreno para la revisión formal del tratado y abordar temas clave como:

Fortalecer las reglas de origen

Reducir la dependencia de importaciones fuera de América del Norte

Reforzar la seguridad de las cadenas de suministro regionales

Las primeras reuniones están previstas para la semana del 16 de marzo y continuarán de manera periódica. En esta etapa también deberá incorporarse Canadá, para completar el proceso trilateral del acuerdo.

El 1 de julio será la revisión clave, aquí se decide el futuro de T-MEC

La revisión formal del T-MEC está programada para el 1 de julio de 2026, fecha que coincide con el aniversario de la entrada en vigor del tratado.

En esa reunión, los tres países deberán comunicar si desean extender el acuerdo comercial. Para que el tratado continúe sin cambios, la decisión debe ser unánime entre México, Estados Unidos y Canadá.

Este proceso se realiza dentro de la Comisión de Libre Comercio, el órgano trilateral del tratado integrado por los responsables de comercio de los tres países, encargado de supervisar la implementación del acuerdo.

Tres escenarios posibles en la revisión formal

Durante la revisión formal existen tres posibles resultados sobre el futuro del tratado.

1. Extensión automática hasta 2042

Si los tres países confirman que quieren mantener el acuerdo, el T-MEC se extendería automáticamente por 16 años más, hasta 2042.

Posteriormente, el tratado volvería a revisarse en 2032, conforme al artículo 34.7 del acuerdo.

2. Revisiones anuales si no hay consenso

Si los países no logran un acuerdo inmediato para extenderlo, el tratado no termina de forma automática.

En ese caso se realizarían revisiones cada año durante un máximo de 10 años, periodo en el que los gobiernos aún podrían decidir extender el acuerdo en cualquier momento.

3. Terminación del tratado en 2036

Si después de esas revisiones anuales no se alcanza un consenso, el tratado podría terminar el 1 de julio de 2036, cuando concluiría su vigencia actual.

La revisión del T-MEC no cambia el tratado por sí sola

Según el análisis legislativo de la Cámara de Diputados, el mecanismo de revisión del T-MEC es principalmente procedimental, es decir, sirve para confirmar si los países quieren mantener el acuerdo vigente.

La revisión no modifica automáticamente el contenido del tratado. Cualquier cambio en las reglas comerciales tendría que negociarse mediante enmiendas formales y procesos internos en cada país.

En caso de que los gobiernos consideren necesario ajustar el acuerdo, ese proceso implicaría una renegociación adicional entre los socios comerciales de América del Norte.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.