T-MEC: revisan a 5 empresas mexicanas por presuntas violaciones sindicales

Las revisiones a empresas se hicieron en el marco del T-MEC. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México informó, a través de un comunicado, que concluyó las investigaciones relacionadas con cinco solicitudes de revisión laboral presentadas en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, por presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias fueron realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en coordinación con la Secretaría de Economía (SE), y sus resultados ya fueron compartidos con el Gobierno de Estados Unidos, con el que México mantiene un diálogo bilateral para definir los siguientes pasos en cada caso.

¿Qué empresas fueron revisadas?

Según lo expuesto por el Gobierno mexicano, las revisiones laborales del T-MEC involucraron centros de trabajo de cinco empresas ubicadas en distintas entidades del país:

Thyssenkrupp , en San Luis Potosí

, en San Luis Potosí Yazaki , en Guanajuato

, en Guanajuato Cooper , en Jalisco

, en Jalisco Freixenet , en Querétaro

, en Querétaro Mondelez, en Puebla

Las investigaciones, precisó la autoridad laboral, se centraron en determinar si existieron denegaciones de derechos sindicales o injerencias patronales en procesos de organización y representación de los trabajadores.

Sin violaciones acreditadas, pero con observaciones

De acuerdo con el comunicado oficial, la STPS no encontró elementos suficientes para acreditar violaciones directas a la legislación laboral mexicana en materia de libertad sindical en ninguno de los cinco casos.

No obstante, el Gobierno de México señaló que durante las investigaciones se identificaron situaciones administrativas y prácticas internas que ameritaron medidas correctivas y compromisos voluntarios por parte de las empresas, a fin de fortalecer el respeto a los derechos laborales.

Entre los aspectos observados, según la autoridad, se encuentran cierres de plantas con impacto en procesos sindicales, reclasificación de personal, contratos colectivos no legitimados y reasignaciones laborales cuya justificación no fue plenamente acreditada, dependiendo de cada expediente.

Compromisos reportados por la autoridad laboral

El Gobierno de México indicó que, como resultado de las revisiones, las empresas involucradas suscribieron cartas de compromiso de neutralidad sindical, publicaron lineamientos de conducta para su personal de confianza y aceptaron procesos de capacitación para trabajadores sobre libertad de asociación y negociación colectiva.

En algunos casos, añadió la STPS, también se acordó facilitar el acceso de sindicatos a los centros de trabajo, reinstalar personal y mejorar protocolos internos de denuncia, como parte de las acciones preventivas.

Diálogo abierto en el marco del T-MEC

La autoridad laboral federal subrayó que los informes fueron entregados al Gobierno de Estados Unidos durante enero de 2026 y que ambos países mantienen conversaciones en curso para determinar las acciones subsecuentes conforme a los mecanismos previstos en el T-MEC.

El Gobierno de México sostuvo que el seguimiento a estos casos continúa abierto y que el mecanismo laboral del tratado seguirá aplicándose ante futuras solicitudes de revisión relacionadas con presuntos incumplimientos sindicales.

