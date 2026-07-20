SAT aclara qué pasa si prestas tu tarjeta a otra persona

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Foto: Cuartoscuro

En redes sociales circula información que asegura que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzará a fiscalizar todas las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito, por lo que ya no podrían prestarse a familiares o amigos.

Sin embargo, esta versión es imprecisa. De acuerdo con la información disponible, el SAT no realiza una revisión individual de cada transacción bancaria, sino que cuenta con mecanismos automatizados para detectar posibles discrepancias fiscales.

¿Qué vigila realmente el SAT?

La autoridad fiscal puede identificar inconsistencias cuando el nivel de gasto de una persona no coincide con los ingresos que reporta en sus declaraciones.

Para ello, cruza información relacionada con:

Ingresos declarados.

Facturación emitida.

Movimientos financieros relevantes.

Cuando el gasto resulta considerablemente mayor que los ingresos reportados, puede generarse una alerta por posible discrepancia fiscal.

Los montos de referencia

Según la información difundida por Alicia Salgado, existen dos parámetros que pueden ser considerados durante estos cruces de información:

805 UMAs mensuales , equivalentes aproximadamente a 94 mil 435 pesos .

, equivalentes aproximadamente a . 1,285 UMAs mensuales, alrededor de 150 mil 743 pesos.

Estos montos no representan una sanción automática, sino referencias que podrían detonar una revisión cuando no exista congruencia entre los ingresos declarados y el nivel de gasto.

¿Qué pasa si existe una discrepancia?

Ocultar ingresos o declarar menos de lo realmente percibido puede derivar en una investigación por discrepancia fiscal.

Además, cuando se acredita que los recursos tienen un origen ilícito, la situación puede derivar en una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La recomendación es mantener actualizadas las declaraciones fiscales y procurar que los ingresos reportados sean congruentes con el nivel de gasto.

El uso de tarjetas bancarias no es ilegal ni genera por sí mismo una alerta del SAT. Tampoco está prohibido prestarlas a familiares o amigos; sin embargo, esa decisión queda bajo la responsabilidad de cada persona. Lo que puede motivar una revisión es la incongruencia entre lo que se declara como ingreso y lo que se gasta.

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