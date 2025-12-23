GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 23 de diciembre 2025, en un minuto:

Sheinbaum descarta impuesto a videojuegos

No se cobrará el impuesto a videojuegos violentos, pese a que la medida quedó incluida en la Miscelánea Fiscal 2026, confirmó Claudia Sheinbaum. Tras asegurar que no existen criterios claros para determinar qué contenidos pueden considerarse violentos.

Caja negra determinará causas de accidente

La caja negra de la aeronave de la Secretaría de Marina que se accidentó en Galveston, Texas, será clave para determinar las causas del desplome, informó la presidenta Sheinbaum.

EE. UU. publica documentos del caso Epstein

El Gobierno de Estados Unidos publicó miles de nuevos documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, en medio de críticas de la oposición y de víctimas que acusan a las autoridades de retener información clave.

Jóvenes con mayores problemas de salud mental

Los adolescentes muestran mayores problemas de salud mental y comportamiento suicida, informó el secretario de Salud.

Metrobús de CDMX cierra estaciones

La instalación de la romería con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la avenida Hidalgo, provocó la suspensión temporal del servicio en seis estaciones de la Línea 4 del Metrobús, hasta el 8 de enero del 2026.

