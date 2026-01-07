Precio del refrendo o control vehicular en todo México para este 2026

| 11:10 | Bryan Rivera González | UnoTV
Precio del refrendo o control vehicular en todo México para este 2026
Los precios varían conforme a cada estado. Foto: Cuartoscuro.

Para este 2026, deberás cumplir con el pago del refrendo o control vehicular de tu moto, auto o camioneta. Aquí te decimos el precio de dicho trámite en los 32 estados del país.

El refrendo o control vehicular es un pago anual de derechos para el uso de placas y mantener la vigencia de la tarjeta de circulación. 

En algunos estados, el refrendo incluye un subsidio que condona el pago de la tenencia. Sin embargo, para acceder al subsidio, las y los automovilistas deben pagar este refrendo o control vehicular entre enero y marzo de cada año, dependiendo cada estado.  

Cabe destacar que la mayoría de las entidades ofrecen descuentos para las personas que pagan en los primeros meses.

Precio del refrendo o control vehicular para el 2026

A continuación, te dejamos el precio del refrendo o control vehícular aprobados para el ejercicio fiscal 2026, según las Leyes de Ingresos de cada entidad e información en portales oficiales, revisados por UnoTV.

Es importante subrayar que algunos precios corresponden al 2025, ya que todavía no se actualiza la información para este 2026.

Refrendo o control vehicular

  • Aguascalientes: 960 pesos
  • Baja California: Autos, camionetas y motos: mil 167
  • Campeche:
    Autos y camionetas privadas: 395.99 (precio del 2025)
    Motos:     113.14 (precio del 2025)
  • Chiapas:
    Autos y camionetas privadas: mil 150
    Motos y similares: 984
  • CDMX: motos, autos y camionetas: 760 
  • Durango:
    Autos y camionetas particulares:     2 mil 534
    Motos y similares:     950
  • Coahuila: Autos, camionetas y motos: 2 mil 441
  • Edomex:
    Autos y camionetas particulares 960
    Motos y similares:     731
  • Jalisco:
    Autos y camionetas particulares:     mil 100
    Motos y similares:     700
  • Guanajuato :
    Autos y camionetas particulares: 940 
    Motos y similares:     198
  • Guerrero: 500 a mil 500 (dependiendo del vehículo, con precio de 2025)
  • Hidalgo:
    Autos y camioneta: mil 177 (precio del 2025)
    Motos y similares:     821 (precio del 2025)
  • Michoacán:
    Autos y camionetas: mil 256
    Motos y similares:     401
  • Morelos:
    Autos y camionetas: 814
    Motos y similares:     434
  • Nuevo León: 
    Modelos 2015 – 2025: 3 mil 368 
    2011 – 2015:     mil 657
    2010 – anteriores: mil 30
  • Puebla:
    Autos y camionetas:     700
    Motos: 235 a 890 (dependiendo de los cilindros) 
  • Querétaro: 760 a mil 300 (dependiendo valor del vehículo)
  • Quintana Roo:
    Autos y camionetas: 616. 61 (conforme a valor de UMA en 2025)
    Motos: 356.391     (conforme a valor de UMA en 2025)
  • San Luis Potosí: 
    Autos y camionetas: mil 400 pesos
    Motos: 458 a 800 pesos (dependiendo del tipo de vehículo y pago por dotación de placas) 
  • Tamaulipas: 2 mil 266 
  • Tlaxcala:
    Autos y camionetas:     452 (precio del 2025)
    Motos: 113     (precio del 2025)
  • Veracruz:
    Autos y camionetas: mil 239
    Motos:     690
  • Zacatecas:
    Autos y camionetas
    Modelos 2025 – 2021: 3 mil 375 – 2 mil 909
    Modelos 2020 – 2016: 2 mil 535
    2015 – anteriores: mil 698
  • Motos
    Modelos 2025 – 2016: 946
    2015 – anteriores: 837

Reemplacamiento (el cambio incluye el refrendo)

  • Nayarit: 2 mil 724
  • Tabasco:
    Auto y camioneta:     mil 687
    Moto y similares:     566
  • Oaxaca: Sin información pública
  • Yucatán:
    Autos y camionetas: 2 mil 919
    Motos: 883

Precio de trámites similares al refrendo o control vehicular en 2026

Calcomanía vehicular 

Sinaloa:

Autos y camionetas

  • Modelos 2025 – 2014: mil 529 pesos (primeros meses del 2025)
  • Modelos 2013 – anteriores: 688

Motos

  • Modelos 2025 – 2014: 573 pesos (primeros meses del 2025)
  • 2013 – anteriores: 257

Colima: Autos, camionetas y motos: 1 mil 358

Revista y revalidación vehicular 

Baja California Sur

  • Camiones y camionetas: 693
  • Autos: 556
  • Motos: 417

Revalidación vehicular

  • Sonora: 2 mil 233
  • Chihuahua: 2 mil 649 

Algunos de estos precios no son definitivos. Y es que, se basan en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que se actualiza en febrero de cada año. 

Por ello, los precios del refrendo y control vehicular, correspondientes a este 2026, podrían modificarse a partir de febrero.

De igual forma, algunos montos pueden aumentar a lo largo del año, conforme a las tarifas preferenciales y recargos de cada gobierno estatal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Recorte de 10 mil millones de pesos golpea a hospitales de alta especialidad en 2026

Nacional

Recorte de 10 mil millones de pesos golpea a hospitales de alta especialidad en 2026

Sinaloa, Guerrero y Guanajuato lideran asesinatos de policías; 348 casos en 2025

Nacional

Sinaloa, Guerrero y Guanajuato lideran asesinatos de policías; 348 casos en 2025

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de enero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de enero de 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 7 de enero de 2025

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 7 de enero de 2025

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,