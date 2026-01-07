GENERANDO AUDIO...

Para este 2026, deberás cumplir con el pago del refrendo o control vehicular de tu moto, auto o camioneta. Aquí te decimos el precio de dicho trámite en los 32 estados del país.

El refrendo o control vehicular es un pago anual de derechos para el uso de placas y mantener la vigencia de la tarjeta de circulación.

En algunos estados, el refrendo incluye un subsidio que condona el pago de la tenencia. Sin embargo, para acceder al subsidio, las y los automovilistas deben pagar este refrendo o control vehicular entre enero y marzo de cada año, dependiendo cada estado.

Cabe destacar que la mayoría de las entidades ofrecen descuentos para las personas que pagan en los primeros meses.

Precio del refrendo o control vehicular para el 2026

A continuación, te dejamos el precio del refrendo o control vehícular aprobados para el ejercicio fiscal 2026, según las Leyes de Ingresos de cada entidad e información en portales oficiales, revisados por UnoTV.

Es importante subrayar que algunos precios corresponden al 2025, ya que todavía no se actualiza la información para este 2026.

Refrendo o control vehicular

Aguascalientes : 960 pesos

: 960 pesos Baja California : Autos, camionetas y motos: mil 167

: Autos, camionetas y motos: mil 167 Campeche:

Autos y camionetas privadas: 395.99 (precio del 2025)

Motos: 113.14 (precio del 2025)

395.99 (precio del 2025) 113.14 (precio del 2025) Chiapas:

Autos y camionetas privadas: mil 150

Motos y similares: 984

mil 150 984 CDMX: motos, autos y camionetas: 760

760 Durango:

Autos y camionetas particulares: 2 mil 534

Motos y similares: 950

2 mil 534 950 Coahuila: Autos, camionetas y motos: 2 mil 441

2 mil 441 Edomex :

Autos y camionetas particulares 960

Motos y similares: 731

: 960 731 Jalisco:

Autos y camionetas particulares: mil 100

Motos y similares: 700

mil 100 700 Guanajuato :

Autos y camionetas particulares: 940

Motos y similares: 198

: 940 198 Guerrero: 500 a mil 500 (dependiendo del vehículo, con precio de 2025)

500 a mil 500 (dependiendo del vehículo, con precio de 2025) Hidalgo:

Autos y camioneta: mil 177 (precio del 2025)

Motos y similares: 821 (precio del 2025)

mil 177 (precio del 2025) 821 (precio del 2025) Michoacán:

Autos y camionetas: mil 256

Motos y similares: 401

mil 256 401 Morelos :

Autos y camionetas: 814

Motos y similares: 434

: 814 434 Nuevo León:

Modelos 2015 – 2025: 3 mil 368

2011 – 2015: mil 657

2010 – anteriores: mil 30

3 mil 368 mil 657 mil 30 Puebla:

Autos y camionetas: 700

Motos: 235 a 890 (dependiendo de los cilindros)

700 235 a 890 (dependiendo de los cilindros) Querétaro: 760 a mil 300 (dependiendo valor del vehículo)

760 a mil 300 (dependiendo valor del vehículo) Quintana Roo :

Autos y camionetas: 616. 61 (conforme a valor de UMA en 2025)

Motos: 356.391 (conforme a valor de UMA en 2025)

: 616. 61 (conforme a valor de UMA en 2025) (conforme a valor de UMA en 2025) San Luis Potosí:

Autos y camionetas: mil 400 pesos

Motos: 458 a 800 pesos (dependiendo del tipo de vehículo y pago por dotación de placas)

mil 400 pesos 458 a 800 pesos (dependiendo del tipo de vehículo y pago por dotación de placas) Tamaulipas: 2 mil 266

2 mil 266 Tlaxcala:

Autos y camionetas: 452 (precio del 2025)

Motos: 113 (precio del 2025)

452 (precio del 2025) (precio del 2025) Veracruz:

Autos y camionetas: mil 239

Motos: 690

690 Zacatecas :

Autos y camionetas

Modelos 2025 – 2021: 3 mil 375 – 2 mil 909

Modelos 2020 – 2016: 2 mil 535

2015 – anteriores: mil 698

: 3 mil 375 – 2 mil 909 2 mil 535 mil 698 Motos

Modelos 2025 – 2016: 946

2015 – anteriores: 837

Reemplacamiento (el cambio incluye el refrendo)

Nayarit: 2 mil 724

2 mil 724 Tabasco:

Auto y camioneta: mil 687

Moto y similares: 566

mil 687 566 Oaxaca: Sin información pública

Sin información pública Yucatán:

Autos y camionetas: 2 mil 919

Motos: 883

Precio de trámites similares al refrendo o control vehicular en 2026

Calcomanía vehicular

Sinaloa:

Autos y camionetas

Modelos 2025 – 2014: mil 529 pesos (primeros meses del 2025)

mil 529 pesos (primeros meses del 2025) Modelos 2013 – anteriores: 688

Motos

Modelos 2025 – 2014: 573 pesos (primeros meses del 2025)

573 pesos (primeros meses del 2025) 2013 – anteriores: 257

Colima: Autos, camionetas y motos: 1 mil 358

Revista y revalidación vehicular

Baja California Sur

Camiones y camionetas: 693

693 Autos: 556

556 Motos: 417

Revalidación vehicular

Sonora: 2 mil 233

2 mil 233 Chihuahua: 2 mil 649

Algunos de estos precios no son definitivos. Y es que, se basan en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que se actualiza en febrero de cada año.

Por ello, los precios del refrendo y control vehicular, correspondientes a este 2026, podrían modificarse a partir de febrero.

De igual forma, algunos montos pueden aumentar a lo largo del año, conforme a las tarifas preferenciales y recargos de cada gobierno estatal.

