Precio del refrendo o control vehicular en todo México para este 2026
Para este 2026, deberás cumplir con el pago del refrendo o control vehicular de tu moto, auto o camioneta. Aquí te decimos el precio de dicho trámite en los 32 estados del país.
El refrendo o control vehicular es un pago anual de derechos para el uso de placas y mantener la vigencia de la tarjeta de circulación.
En algunos estados, el refrendo incluye un subsidio que condona el pago de la tenencia. Sin embargo, para acceder al subsidio, las y los automovilistas deben pagar este refrendo o control vehicular entre enero y marzo de cada año, dependiendo cada estado.
Cabe destacar que la mayoría de las entidades ofrecen descuentos para las personas que pagan en los primeros meses.
Precio del refrendo o control vehicular para el 2026
A continuación, te dejamos el precio del refrendo o control vehícular aprobados para el ejercicio fiscal 2026, según las Leyes de Ingresos de cada entidad e información en portales oficiales, revisados por UnoTV.
Es importante subrayar que algunos precios corresponden al 2025, ya que todavía no se actualiza la información para este 2026.
Refrendo o control vehicular
- Aguascalientes: 960 pesos
- Baja California: Autos, camionetas y motos: mil 167
- Campeche:
Autos y camionetas privadas: 395.99 (precio del 2025)
Motos: 113.14 (precio del 2025)
- Chiapas:
Autos y camionetas privadas: mil 150
Motos y similares: 984
- CDMX: motos, autos y camionetas: 760
- Durango:
Autos y camionetas particulares: 2 mil 534
Motos y similares: 950
- Coahuila: Autos, camionetas y motos: 2 mil 441
- Edomex:
Autos y camionetas particulares 960
Motos y similares: 731
- Jalisco:
Autos y camionetas particulares: mil 100
Motos y similares: 700
- Guanajuato :
Autos y camionetas particulares: 940
Motos y similares: 198
- Guerrero: 500 a mil 500 (dependiendo del vehículo, con precio de 2025)
- Hidalgo:
Autos y camioneta: mil 177 (precio del 2025)
Motos y similares: 821 (precio del 2025)
- Michoacán:
Autos y camionetas: mil 256
Motos y similares: 401
- Morelos:
Autos y camionetas: 814
Motos y similares: 434
- Nuevo León:
Modelos 2015 – 2025: 3 mil 368
2011 – 2015: mil 657
2010 – anteriores: mil 30
- Puebla:
Autos y camionetas: 700
Motos: 235 a 890 (dependiendo de los cilindros)
- Querétaro: 760 a mil 300 (dependiendo valor del vehículo)
- Quintana Roo:
Autos y camionetas: 616. 61 (conforme a valor de UMA en 2025)
Motos: 356.391 (conforme a valor de UMA en 2025)
- San Luis Potosí:
Autos y camionetas: mil 400 pesos
Motos: 458 a 800 pesos (dependiendo del tipo de vehículo y pago por dotación de placas)
- Tamaulipas: 2 mil 266
- Tlaxcala:
Autos y camionetas: 452 (precio del 2025)
Motos: 113 (precio del 2025)
- Veracruz:
Autos y camionetas: mil 239
Motos: 690
- Zacatecas:
Autos y camionetas
Modelos 2025 – 2021: 3 mil 375 – 2 mil 909
Modelos 2020 – 2016: 2 mil 535
2015 – anteriores: mil 698
- Motos
Modelos 2025 – 2016: 946
2015 – anteriores: 837
Reemplacamiento (el cambio incluye el refrendo)
- Nayarit: 2 mil 724
- Tabasco:
Auto y camioneta: mil 687
Moto y similares: 566
- Oaxaca: Sin información pública
- Yucatán:
Autos y camionetas: 2 mil 919
Motos: 883
Precio de trámites similares al refrendo o control vehicular en 2026
Calcomanía vehicular
Sinaloa:
Autos y camionetas
- Modelos 2025 – 2014: mil 529 pesos (primeros meses del 2025)
- Modelos 2013 – anteriores: 688
Motos
- Modelos 2025 – 2014: 573 pesos (primeros meses del 2025)
- 2013 – anteriores: 257
Colima: Autos, camionetas y motos: 1 mil 358
Revista y revalidación vehicular
Baja California Sur
- Camiones y camionetas: 693
- Autos: 556
- Motos: 417
Revalidación vehicular
- Sonora: 2 mil 233
- Chihuahua: 2 mil 649
Algunos de estos precios no son definitivos. Y es que, se basan en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que se actualiza en febrero de cada año.
Por ello, los precios del refrendo y control vehicular, correspondientes a este 2026, podrían modificarse a partir de febrero.
De igual forma, algunos montos pueden aumentar a lo largo del año, conforme a las tarifas preferenciales y recargos de cada gobierno estatal.