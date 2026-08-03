¿Vas a rentar o comprar una vivienda? Cuidado con estos fraudes inmobiliarios

| 10:45 | Bryan Rivera González | UnoTV
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Foto: Getty Images.

Comprar o rentar una casa o departamento implica una de las inversiones más importantes para las familias, una situación que los delincuentes aprovechan para ejecutar fraudes o estafas inmobiliarias.

Los delincuentes suelen utilizar documentos falsos, suplantación de identidad u ofertas engañosas para obtener el dinero de las víctimas.

Un fraude inmobiliario consiste en engañar a una persona para obtener un beneficio económico mediante la compraventa, renta o promoción de un inmueble, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Modus operandi

Para cometer un fraude inmobiliario, los delincuentes suelen recurrir a diversas estrategias para ganarse la confianza de quienes buscan comprar o rentar una casa o departamento. Entre las más comunes se encuentran:

  • Hacerse pasar por el propietario del inmueble
  • Publicar casas o departamentos inexistentes en internet o redes sociales
  • Solicitar un anticipo para “apartar” la vivienda
  • Utilizar escrituras, poderes notariales o contratos falsificados
  • Rentar o vender el mismo inmueble a varias personas
  • Crear páginas web, perfiles de redes sociales o correos electrónicos que aparentan pertenecer a una inmobiliaria o institución legítima
  • Suplantar la identidad de empresas o instituciones financieras reconocidas para dar mayor credibilidad a la operación

Riesgos de un fraude inmobiliario en la compra o venta de una casa

Las víctimas pueden sufrir consecuencias económicas y legales como:

  • Perder el anticipo o el dinero entregado por la vivienda
  • Comprar o rentar un inmueble sin certeza jurídica
  • Enfrentar juicios por la propiedad del inmueble
  • Sufrir robo de identidad al entregar documentos personales
  • Adquirir una vivienda con hipotecas, embargos o gravámenes que no fueron informados

¿Cómo detectar un posible fraude o estafa?

Antes de entregar dinero o firmar un contrato, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda verificar que:

  • El vendedor acredite legalmente la propiedad
  • La vivienda cuente con escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad
  • Exista un certificado de libertad de gravamen
  • La inmobiliaria tenga domicilio, medios de contacto y existencia comprobables
  • El contrato esté registrado cuando así lo exige la Profeco
  • El precio no sea significativamente menor al valor de mercado
  • No se exijan depósitos urgentes sin antes formalizar la operación mediante un contrato

Recomendaciones para evitar un fraude inmobiliario

  • No entregar anticipos sin verificar previamente la documentación del inmueble
  • Revisar que el contrato de adhesión esté registrado ante Profeco cuando se trate de un proveedor inmobiliario
  • Consultar el historial del proveedor en el Buró Comercial de Profeco
  • Conservar todos los comprobantes de pago
  • Formalizar la compraventa mediante escritura pública ante un notario
  • Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o de personas que presionen para cerrar la operación de inmediato
  • Si interviene un crédito hipotecario, confirmar que la institución financiera esté autorizada y registrada.

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