¿Vas a rentar o comprar una vivienda? Cuidado con estos fraudes inmobiliarios

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Foto: Getty Images.

Comprar o rentar una casa o departamento implica una de las inversiones más importantes para las familias, una situación que los delincuentes aprovechan para ejecutar fraudes o estafas inmobiliarias.

Los delincuentes suelen utilizar documentos falsos, suplantación de identidad u ofertas engañosas para obtener el dinero de las víctimas.

Un fraude inmobiliario consiste en engañar a una persona para obtener un beneficio económico mediante la compraventa, renta o promoción de un inmueble, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Modus operandi

Para cometer un fraude inmobiliario, los delincuentes suelen recurrir a diversas estrategias para ganarse la confianza de quienes buscan comprar o rentar una casa o departamento. Entre las más comunes se encuentran:

Hacerse pasar por el propietario del inmueble

Publicar casas o departamentos inexistentes en internet o redes sociales

Solicitar un anticipo para “apartar” la vivienda

Utilizar escrituras, poderes notariales o contratos falsificados

Rentar o vender el mismo inmueble a varias personas

Crear páginas web, perfiles de redes sociales o correos electrónicos que aparentan pertenecer a una inmobiliaria o institución legítima

Suplantar la identidad de empresas o instituciones financieras reconocidas para dar mayor credibilidad a la operación

Riesgos de un fraude inmobiliario en la compra o venta de una casa

Las víctimas pueden sufrir consecuencias económicas y legales como:

Perder el anticipo o el dinero entregado por la vivienda

Comprar o rentar un inmueble sin certeza jurídica

Enfrentar juicios por la propiedad del inmueble

Sufrir robo de identidad al entregar documentos personales

Adquirir una vivienda con hipotecas, embargos o gravámenes que no fueron informados

¿Cómo detectar un posible fraude o estafa?

Antes de entregar dinero o firmar un contrato, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda verificar que:

El vendedor acredite legalmente la propiedad

La vivienda cuente con escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad

Exista un certificado de libertad de gravamen

La inmobiliaria tenga domicilio, medios de contacto y existencia comprobables

El contrato esté registrado cuando así lo exige la Profeco

El precio no sea significativamente menor al valor de mercado

No se exijan depósitos urgentes sin antes formalizar la operación mediante un contrato

Recomendaciones para evitar un fraude inmobiliario

No entregar anticipos sin verificar previamente la documentación del inmueble

Revisar que el contrato de adhesión esté registrado ante Profeco cuando se trate de un proveedor inmobiliario

Consultar el historial del proveedor en el Buró Comercial de Profeco

Conservar todos los comprobantes de pago

Formalizar la compraventa mediante escritura pública ante un notario

Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o de personas que presionen para cerrar la operación de inmediato

Si interviene un crédito hipotecario, confirmar que la institución financiera esté autorizada y registrada.

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