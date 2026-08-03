¿Vas a rentar o comprar una vivienda? Cuidado con estos fraudes inmobiliarios
Comprar o rentar una casa o departamento implica una de las inversiones más importantes para las familias, una situación que los delincuentes aprovechan para ejecutar fraudes o estafas inmobiliarias.
Los delincuentes suelen utilizar documentos falsos, suplantación de identidad u ofertas engañosas para obtener el dinero de las víctimas.
Un fraude inmobiliario consiste en engañar a una persona para obtener un beneficio económico mediante la compraventa, renta o promoción de un inmueble, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Modus operandi
Para cometer un fraude inmobiliario, los delincuentes suelen recurrir a diversas estrategias para ganarse la confianza de quienes buscan comprar o rentar una casa o departamento. Entre las más comunes se encuentran:
- Hacerse pasar por el propietario del inmueble
- Publicar casas o departamentos inexistentes en internet o redes sociales
- Solicitar un anticipo para “apartar” la vivienda
- Utilizar escrituras, poderes notariales o contratos falsificados
- Rentar o vender el mismo inmueble a varias personas
- Crear páginas web, perfiles de redes sociales o correos electrónicos que aparentan pertenecer a una inmobiliaria o institución legítima
- Suplantar la identidad de empresas o instituciones financieras reconocidas para dar mayor credibilidad a la operación
Riesgos de un fraude inmobiliario en la compra o venta de una casa
Las víctimas pueden sufrir consecuencias económicas y legales como:
- Perder el anticipo o el dinero entregado por la vivienda
- Comprar o rentar un inmueble sin certeza jurídica
- Enfrentar juicios por la propiedad del inmueble
- Sufrir robo de identidad al entregar documentos personales
- Adquirir una vivienda con hipotecas, embargos o gravámenes que no fueron informados
¿Cómo detectar un posible fraude o estafa?
Antes de entregar dinero o firmar un contrato, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda verificar que:
- El vendedor acredite legalmente la propiedad
- La vivienda cuente con escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad
- Exista un certificado de libertad de gravamen
- La inmobiliaria tenga domicilio, medios de contacto y existencia comprobables
- El contrato esté registrado cuando así lo exige la Profeco
- El precio no sea significativamente menor al valor de mercado
- No se exijan depósitos urgentes sin antes formalizar la operación mediante un contrato
Recomendaciones para evitar un fraude inmobiliario
- No entregar anticipos sin verificar previamente la documentación del inmueble
- Revisar que el contrato de adhesión esté registrado ante Profeco cuando se trate de un proveedor inmobiliario
- Consultar el historial del proveedor en el Buró Comercial de Profeco
- Conservar todos los comprobantes de pago
- Formalizar la compraventa mediante escritura pública ante un notario
- Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o de personas que presionen para cerrar la operación de inmediato
- Si interviene un crédito hipotecario, confirmar que la institución financiera esté autorizada y registrada.
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