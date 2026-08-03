Petróleo cae más de 5% tras anuncio de Trump sobre negociaciones con Irán

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Cae petróleo tras dichos de Trump sobre Irán. Foto: Reuters

El precio del petróleo registró una caída este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de nuevos ataques contra Irán y asegurara que comenzarían negociaciones entre ambos países. Horas después, el gobierno iraní negó que existan conversaciones con EE. UU. y afirmó que únicamente mantiene contactos con Omán sobre el futuro del estrecho de Ormuz.

Los mercados reaccionaron tras las declaraciones de Trump. Hacia las 11:00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial del crudo, retrocedía 5.1%, para ubicarse en 83.40 dólares por barril con entrega en octubre.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, caía 6.2%, hasta 79.46 dólares por barril para entrega en septiembre.

El mandatario estadounidense informó el fin de semana que había decidido no ordenar nuevos ataques contra Irán al considerar que existe un marco para alcanzar un acuerdo.

“Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación”, declaró Trump, quien indicó que las conversaciones iniciarían la tarde del lunes, aunque no precisó el lugar ni los participantes.

De acuerdo con la agencia oficial saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán pidió al presidente estadounidense priorizar el diálogo para reducir las tensiones en la región.

El analista de Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen, señaló que la expectativa de un incremento en los precios del petróleo y los combustibles pudo influir en la decisión de privilegiar la vía diplomática.

Irán rechaza que existan negociaciones con EE. UU.

Horas después del anuncio de Trump, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó que existan negociaciones con Estados Unidos.

El portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, afirmó durante una conferencia de prensa que las conversaciones actuales son únicamente con Omán.

“Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz“, declaró.

Baqai explicó que ambas partes buscan definir una ruta aceptable para el tránsito marítimo, respetando los derechos soberanos de cada país y los intereses de seguridad.

También aclaró que estas conversaciones no implican la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de hidrocarburos.

El funcionario reiteró que el objetivo es encontrar un mecanismo para garantizar el paso por la zona sin modificar la postura iraní respecto al control del estrecho.

Estrecho de Ormuz mantiene la tensión entre Washington y Teherán

El estrecho de Ormuz continúa como uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que durante la noche del domingo ocurrió una explosión cerca de un petrolero que transitaba por esa vía estratégica.

Antes del conflicto, alrededor de una quinta parte de los hidrocarburos comercializados en el mundo cruzaban por ese corredor marítimo.

Actualmente, Irán mantiene restricciones sobre el paso y busca conservar el control de la ruta. Estados Unidos ha manifestado su desacuerdo con esa postura.

El domingo, Baqai informó que existe un avance en las conversaciones con Omán para establecer una nueva ruta de navegación.

“Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”, sostuvo.

El portavoz insistió en que ese posible acuerdo no representa la reapertura del estrecho.

Trump mantiene la apuesta por la vía diplomática

El presidente estadounidense declaró que las nuevas conversaciones buscarían abordar la situación en el estrecho de Ormuz y, posteriormente, el programa nuclear iraní.

Trump sostuvo que la guerra comenzó para impedir el desarrollo del programa nuclear de Irán, mientras que el gobierno iraní mantiene que dicho programa tiene fines civiles.

El mandatario también afirmó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar solicitaron aplazar los ataques previstos por Estados Unidos.

Los medios iraníes rechazaron esa versión y negaron que Teherán hubiera pedido evitar una ofensiva estadounidense.

El parlamentario iraní Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, informó que mediadores intentan reactivar el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio.

Precisó que ese documento fue concebido como un paso previo para futuras negociaciones y que incluía disposiciones relacionadas con el estrecho de Ormuz.

Qashqavi aseguró que actualmente existe un intercambio de puntos de vista entre ambas partes sobre esa vía marítima.

Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian publicó en la red social X que su gobierno debe trabajar para que se respeten los compromisos previamente firmados.

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