Empresarios siguen sin ver un buen momento para invertir; confianza suma 17 meses en terreno pesimista

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Foto: Getty Images

La confianza de los empresarios mexicanos mostró una ligera mejoría durante julio de 2026; sin embargo, el ánimo para invertir continúa sin recuperarse.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 48.2 puntos, apenas 0.1 puntos por encima del mes anterior, con lo que acumuló 17 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, nivel que marca una percepción optimista.

Aunque el indicador avanzó ligeramente respecto a junio, en su comparación anual retrocedió 0.7 puntos, reflejando que la percepción de los directivos empresariales sobre la economía del país y de sus empresas continúa siendo poco favorable.

El índice se construye con la opinión de empresas de los sectores manufacturero, construcción, comercio y servicios privados no financieros.

Invertir sigue sin convencer a los empresarios

El componente que mide si es un momento adecuado para invertir permanece en niveles bajos en todos los sectores analizados por el Inegi.

Los resultados de julio fueron:

Manufacturas: 32.9 puntos

32.9 puntos Construcción: 23.8 puntos

23.8 puntos Comercio: 30.5 puntos

30.5 puntos Servicios privados no financieros: 32.2 puntos

De estos resultados, la construcción presentó la percepción más baja sobre la conveniencia de invertir.

Así se comportó la confianza empresarial por sector

El reporte del Inegi muestra comportamientos distintos entre los sectores durante julio.

Las industrias manufactureras se ubicaron en 48.0 puntos, sin cambios respecto a junio y con 17 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

En construcción, el indicador alcanzó 47.2 puntos, un incremento mensual de 0.9 puntos, aunque el sector ya suma 23 meses debajo del nivel de optimismo.

El comercio descendió 0.6 puntos respecto al mes previo para colocarse en 48.4 puntos, acumulando 17 meses por debajo del umbral de 50 puntos.

Por su parte, los servicios privados no financieros crecieron 0.3 puntos y llegaron a 48.5 puntos, aunque permanecen 10 meses consecutivos debajo del nivel considerado optimista.

¿Qué significa estar debajo de los 50 puntos?

De acuerdo con la metodología del Inegi, el Indicador de Confianza Empresarial está centrado en 50 puntos. Los niveles por encima de esa cifra reflejan una percepción optimista, mientras que los resultados inferiores muestran expectativas menos favorables sobre la economía y las condiciones para invertir.

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