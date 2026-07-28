¿Cómo evitar ser víctima de un despojo inmobiliario? Notario explica qué hacer

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Mantener las escrituras inscritas, verificar que los documentos sean auténticos y acudir únicamente con notarios autorizados son algunas de las medidas que pueden evitar que una persona sea víctima de un despojo inmobiliario. Así lo explicó Felipe Carrasco Sanini, notario 185 de la Ciudad de México e integrante del Colegio de Notarios capitalino, durante una entrevista en el noticiero A las Nueve en Uno.

Tener los papeles en regla puede hacer la diferencia

El especialista señaló que, si una persona llega a enfrentar un intento de despojo o falsificación de documentos, contar con toda la documentación en regla facilitará demostrar ante las autoridades quién es el verdadero propietario del inmueble.

Explicó que una escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad constituye una prueba sólida de la propiedad, mientras que un contrato privado no ofrece la misma certeza jurídica y puede complicar un proceso legal.

Verifica que las escrituras sean auténticas

Carrasco Sanini explicó que los instrumentos notariales emitidos en la Ciudad de México cuentan con diversas medidas de seguridad para evitar falsificaciones, similares a las que tienen los billetes.

Entre ellas destacan:

Microtexto con el número del notario

Holograma o quinegrama

Marca de agua del Colegio de Notarios de la Ciudad de México

Fibras ópticas de seguridad

Una matriz de datos que puede escanearse con un teléfono celular para comprobar la autenticidad del documento en el portal del Colegio de Notarios

Acudir con un notario evita riesgos

El notario aclaró que, en muchos casos, las falsificaciones no se originan dentro de las notarías, ya que los fedatarios realizan diversas verificaciones antes de formalizar una operación.

Indicó que los notarios revisan la información con el Archivo General de Notarías, el Registro Público de la Propiedad e incluso, cuando es necesario, confirman los datos directamente con el notario que emitió el documento.

Hay asesoría jurídica gratuita

Felipe Carrasco invitó a la población a consultar a un notario antes de comprar una vivienda, vender un inmueble o cuando exista alguna duda sobre la autenticidad de un documento.

Recordó que las 250 notarías de la Ciudad de México ofrecen orientación y que el Colegio de Notarios cuenta con consultorías jurídicas gratuitas, además de módulos de atención en distintas alcaldías, donde las personas pueden revisar si su documentación está completa y regularizar su patrimonio.

También verifica que el notario esté autorizado

Otra recomendación es confirmar que el notario con el que se realiza un trámite esté legalmente autorizado para ejercer.

Para ello, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México mantiene un directorio oficial donde los ciudadanos pueden consultar qué fedatarios se encuentran en funciones y verificar la autenticidad de los documentos que les presenten.

¿Dónde consultar a un notario?

El directorio de notarios autorizados puede consultarse en el portal oficial del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, donde también es posible obtener información y orientación sobre trámites notariales.

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