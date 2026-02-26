Tras muerte del “Mencho”, 631 autos asegurados fueron robados, reporta AMIS

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

Un total de 631 vehículos asegurados fueron robados entre el 22 y el 24 de febrero tras los hechos violentos registrados luego de la ejecución de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con la AMIS, los robos ocurrieron del domingo al martes en varios estados y representaron un aumento fuera de lo común frente al promedio diario de febrero.

631 vehículos asegurados robados tras ejecución del “Mencho”

Según el reporte presentado en conferencia, Jalisco concentra el mayor número de casos con 396 unidades.

Le siguen:

Michoacán : 101

: 101 Nayarit : 80

: 80 Guanajuato : 10

: 10 Otras entidades: 44

En total, suman 631 vehículos asegurados robados en ese periodo.

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, explicó que se trató de un “robo atípico” derivado de los acontecimientos del domingo.

Detalló que se registraron alrededor de 660 robos adicionales en todo el país, de los cuales cerca de 400 ocurrieron en Jalisco.

AMIS asegura que robo atípico no cambia tendencia

La directora de la AMIS señaló que estos hechos son un efecto aislado y que no esperan que modifiquen la tendencia a la baja que se había observado en el robo de autos.

Sobre los daños a negocios o inmuebles, la asociación indicó que cada caso deberá ser reportado ante la aseguradora correspondiente.

Las coberturas varían según la póliza contratada y es necesario realizar un ajuste individual para determinar el monto de la reclamación.

La AMIS precisó que aún es temprano para tener cifras definitivas sobre daños en comercios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.