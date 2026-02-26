México exige frenar subasta en París de 40 piezas arqueológicas

GENERANDO AUDIO...

Piezas arqueologícas. Foto: Reuters

México exigió la suspensión de una subasta de arte precolombino programada para esta semana en París, Francia, tras identificar 40 piezas arqueológicas que considera propiedad inalienable de la nación.

A través de su cuenta de X, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, compartió una carta enviada a la casa de subastas en donde se destacó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó que 40 piezas “constituyen bienes arqueológicos e históricos”.

De acuerdo con el comunicado dado a conocer por la funcionaria federal, los bienes que podrían ser subastados están protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827”, señala la carta firmada por la secretaria de Cultura

La secretaria de Cultura informó que se iniciaron “procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes” y a través de canales diplomáticos, para lograr la repatriación de las piezas.

“La defensa del patrimonio cultural es una responsabilidad de Estado y un acto de justicia histórica”, escribió Curiel, utilizando el hashtag #MiPatrimonioNoSeVende.

Desde hace varios años, México intenta recuperar su patrimonio histórico en manos de colecciones privadas en todo el mundo. En ocasiones, ha logrado acuerdos para que los objetos regresen al país.

Luego de darse a conocer la situación, la casa de subastas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Mientras que en el sitio web de la casa de subastas mostraba el jueves un mensaje indicando que estaba en mantenimiento y no era accesible.