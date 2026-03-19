El Vaticano llama a frenar conflicto en Medio Oriente

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El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, lanzó un llamado para detener la escalada del conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre el riesgo de que se convierta en una crisis internacional de mayores dimensiones.

De acuerdo con Alberto Barranco, Parolin, identificado como una especie de vocero político del Papa León XIV, pidió a los presidentes de Estados Unidos y al primer ministro de Israel que “depongan las armas” ante el peligro de una confrontación de gran escala.

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