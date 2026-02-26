Papa León XIV alerta sobre riesgos de la IA y la democracia

GENERANDO AUDIO...

El Papa León XIV prepara un documento clave sobre la inteligencia artificial, comparado ya con la histórica encíclica de León XIII frente a la Revolución Industrial.

En este video, Alberto Barranco analiza cómo la Iglesia católica reconoce los avances científicos de la IA, pero también advierte sobre sus posibles efectos deshumanizantes. Desde la manipulación ideológica hasta el riesgo de que la máquina sustituya el discernimiento humano, el mensaje es claro: el ser humano no puede quedar subordinado al algoritmo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

