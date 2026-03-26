Anécdotas y mensajes mantienen vivo el recuerdo del Papa Francisco a casi un año de su muerte

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A menos de un año del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, miles de fieles siguen visitando su tumba en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

En este video, Alberto Barranco recuerda sus frases más emblemáticas, anécdotas que marcaron su pontificado y los momentos que reflejaron su carácter cercano y humano. Desde el episodio del tequila hasta sus mensajes sobre los pobres y el cuidado del planeta, revive el legado de uno de los pontífices más recordados de la historia reciente.

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