Buena noticia para México, eliminación de revocación de mandato en el Plan B de la reforma electoral: Cullen

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La eliminación de la revocación de mandato de la reforma electoral es un revés significativo para la presidenta Claudia Sheinbaum, así como una fuente de riesgo para Morena, aunque una “gran noticia para México”, asegura Alejandra Cullen, que argumenta que legislar sobre la Constitución requiere una visión de largo plazo, mientras que establecer este instrumento a mitad del periodo es “peligrosísimo”, ya que en un escenario de poderes equilibrados o cámaras divididas podría utilizarse para desestabilizar al país, funcionando más como un referéndum de propaganda que como un ejercicio democrático real.

En su participación en Noticias en Claro, la analista sostiene que Morena busca utilizar la revocación como un acto de propaganda política para generar arrastre hacia el partido. Sin embargo, afirma que la presidenta “ni siquiera lo necesita”, pues vaticina que seguirá la línea de su antecesor al utilizar los espacios oficiales para promocionar su gobierno, ignorando las reglas electorales tradicionales. Según su visión, el riesgo de este mecanismo es que, al requerir el 40% de participación para ser vinculante, se preste a dinámicas de inestabilidad similares a las de otros países de la región si la oposición logra capitalizar el descontento a mitad del sexenio.

Finalmente, explica que temas tan cruciales como la revocación de mandato no pueden resolverse mediante leyes secundarias por su naturaleza constitucional. Aunque reconoce que el gobierno todavía puede realizar ajustes administrativos, fiscalizar al INE o compactar estructuras mediante vías legales más expeditas, advierte que salvar el artículo 35 requeriría una “maroma de circo” legislativa.

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