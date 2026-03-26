INE suspenderá labores por Semana Santa y cerrará sus módulos de atención del 1 al 4 de abril

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Foto: Cuartoscuro

Los Módulos de Atención Ciudadana del INE cerrarán del miércoles 1 de abril al sábado 4 de abril, reanudando labores el lunes, anunció el instituto, a la vez que anunció que durante ese periodo no habrá trámites relacionados con la Credencial para Votar.

Asimismo, todo el personal del organismo electoral descansará durante los primeros días de abril, al ser de baja actividad general en el país por motivo de la Semana Santa 2026.

¿Cuándo y por qué cerrarán los módulos del INE?

Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó la suspensión de actividades entre el 1 de abril a las 14:00 horas y el 4 de abril, reanudando con normalidad sus servicios el lunes 6 de abril.

Ello, con motivo de la Semana Santa, y al ser el jueves y viernes santos un periodo de baja actividad en todo el país, según aprobó este miércoles la Junta General Ejecutiva del INE.

Agregó que, además de que esos días no abrirán los Módulos de Atención Ciudadana, “no se computarán plazos ni términos legales en los procedimientos competencia del Instituto”.

Aunque dicha medida no aplicará en algunos procedimientos, referentes a Procesos Electorales locales en curso, así como en otros marcados por normatividades aplicables.

Toda vez que, además de garantizar que la medida no afectará el cumplimiento de las responsabilidades del instituto, llamó a la ciudadanía a tomar previsiones y “acudir a realizar sus trámites con anticipación”.

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