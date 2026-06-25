Cada entidad debe decidir cómo legislar; la SCJN excede sus atribuciones

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La analista Alejandra Cullen cuestionó el papel de la SCJN en la discusión sobre la despenalización del aborto y la identidad de género, al considerar que el máximo tribunal estaría excediendo sus atribuciones al dirigir presiones hacia los congresos estatales para legislar sobre estos temas.

Durante su participación con José Cárdenas, Cullen afirmó que, aunque ambos temas representan debates relevantes, lo más delicado es el precedente que, a su juicio, podría generar la actuación de la SCJN sobre los poderes legislativos locales dentro del sistema federal mexicano.

La analista sostuvo que México es un Estado federal y que cada entidad tiene facultades para desarrollar su propia legislación, siempre que no contradiga la Constitución. En ese sentido, señaló que cada congreso local debe definir los tiempos y la forma de discutir asuntos como la interrupción del embarazo o la identidad de género.

“Cada entidad debe tomar su decisión de cómo legislar sobre eso“, expresó Cullen.

También aseguró que existen mecanismos institucionales para impugnar posibles omisiones legislativas, pero consideró que “de ahí a que la Corte se atribuya el derecho de amenazar a los legisladores es completamente fuera de norma“.

Durante la conversación, Cullen afirmó que la actuación del máximo tribunal podría sentar un precedente sobre la relación entre los distintos órdenes de gobierno.

“Nunca se ha visto en la República Federal… a una Suprema Corte instruyendo a los legislativos locales“, declaró.

Además, opinó que los ministros podrían estar tomando atribuciones que, desde su perspectiva, no les corresponden y planteó que esto podría influir en futuras decisiones de los congresos estatales.

La analista también advirtió que, de mantenerse este tipo de actuaciones, podrían registrarse nuevos conflictos entre la SCJN, los poderes locales y los gobiernos estatales, especialmente en un contexto de próximos procesos electorales en diversas entidades.

Hacia el final, Cullen mencionó que observó señales de desacuerdo dentro del Congreso federal con este tipo de decisiones y destacó que Ricardo Monreal había expresado una postura crítica al respecto, según se comentó durante la conversación.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una entrevista donde se discutió el alcance de las facultades de la Suprema Corte frente a los congresos estatales y los debates sobre aborto, identidad de género y el funcionamiento del sistema federal mexicano.

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