Si Trump mezcla seguridad con comercio, podría complicar el T-MEC

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Donald Trump volvió a lanzar declaraciones contra México y la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el país estaría “capturado” por el crimen organizado y que la Presidencia tendría miedo.

En entrevista con José Cárdenas, Alejandra Cullen señaló que estos dichos no sorprenden por el estilo de negociación de Trump, pero sí llamó la atención el lugar donde los hizo: el G7.

Alejandra Cullen explicó que el mensaje de Donald Trump no solamente fue un insulto, sino una advertencia dentro de una estrategia de presión política contra México.

La analista destacó que el tema es delicado porque Estados Unidos ya considera al narcotráfico como terrorismo. Por eso, dijo, si Trump mezcla seguridad con comercio, podría complicar la firma o revisión del T-MEC.

Cullen también advirtió que una negociación dividida dentro del equipo mexicano podría debilitar la posición de México frente a Estados Unidos, sobre todo si se abren negociaciones paralelas.

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