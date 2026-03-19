Claudia Sheinbaum debe enfocarse en gobernar y no centrarse en descalificaciones

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La analista Alejandra Cullen advirtió que el debate sobre la dependencia de Claudia Sheinbaum respecto a Andrés Manuel López Obrador ha subido de tono, luego de que la presidenta calificara como machistas las críticas sobre su forma de gobernar. Cullen señaló que la discusión debería centrarse en resultados y no en descalificaciones.

En medio del análisis político, Cullen puso sobre la mesa el desempeño legislativo y las tensiones internas en Morena, así como el impacto del llamado Plan B y la revocación de mandato en el escenario electoral. También destacó la relevancia de las decisiones dentro del Congreso y el papel de los aliados del oficialismo.

Alejandra Cullen critica liderazgo de Sheinbaum y Plan B

Cullen fue directa al señalar que la mandataria debe enfocarse en gobernar: “Yo ya veo a la presidenta que se desespera con este tipo de discusiones… lo que le toca es ponerse a trabajar”. Añadió que los resultados no han sido favorables, ya que “ella ha mandado propuestas suyas, se las rebotan o se las enmiendan, cosa que nunca sucedía con López Obrador”.

Sobre la revocación de mandato, explicó que el mecanismo fue modificado respecto a su origen ciudadano: “Se suponía que la revocación de mandato sucedería a petición de parte… nada más porque sí, porque la presidenta tiene ganas, es un tiradero de dinero a la basura”. Además, cuestionó su inclusión en elecciones intermedias al considerar que puede influir en el voto a favor de Morena.

La analista también apuntó a conflictos internos dentro del partido gobernante: “Adentro de su partido tiene una lucha de poder que le hace la vida muy difícil”. Subrayó que el debate no es de género, sino de resultados: “No es una postura ni machista ni feminista… los resultados son los que son”, y advirtió que el respaldo legislativo, especialmente del PT, será clave para definir el rumbo del Plan B.

La discusión sobre el liderazgo de Claudia Sheinbaum y el futuro de la reforma continuará en el Senado, donde se definirá si avanza o no con el apoyo de sus aliados.

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