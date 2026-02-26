La reforma electoral es un riesgos para el INE y la oposición

GENERANDO AUDIO...

La discusión sobre la reforma electoral impulsada por Morena volvió a encender el debate público, luego de que se planteara como un ajuste para reducir costos del sistema. Sin embargo, voces críticas advierten que el cambio va más allá de lo presupuestal y podría modificar las reglas del juego político en México.

En este contexto, la analista Alejandra Cullen participó en Noticias en Claro, donde cuestionó el alcance de la iniciativa y el papel del oficialismo, que actualmente tiene mayoría en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Durante la conversación, se afirmó que la reforma “no es un simple ajuste técnico al sistema, sino un intento de rediseñar las reglas del juego político desde una posición de fuerza hegemónica”. Señaló que el bloque en el poder busca modificar la estructura electoral desde el control de los tres poderes.

Alejandra Cullen advirtió que, bajo el argumento de abaratar elecciones, se plantean recortes a órganos como el INE sin mencionar inversión en tecnología para hacerlo más eficiente. “Habla de recortar recursos del presupuesto, pero no habla de invertir en el INE para que tengan tecnología y puedan hacer su trabajo de manera más eficiente”, dijo.

En el debate, se expuso que Morena necesita los votos del PT y el Partido Verde para avanzar en una reforma constitucional. Cullen consideró que, si ambos partidos respaldan la iniciativa, sería “un suicidio político de parte de las dos bancadas”.

La analista también cuestionó el planteamiento de sancionar antes de las elecciones por posibles recursos ilícitos. Según explicó, otorgar esa facultad podría convertirse en un mecanismo para afectar a candidatos incómodos. “Básicamente les da el poder de destrozar o deshacerse de cualquier candidato que les incomode”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la oposición quedaría en una posición marginal. “La oposición queda prácticamente en calidad de rehén y de pretexto para que lo que sale mal sea culpa de ellos”, expresó. Añadió que será clave revisar a detalle la iniciativa cuando se presente formalmente.

Por ahora, la reforma electoral sigue en discusión y dependerá de las alianzas legislativas para avanzar o quedar detenida en el Congreso.

