La reforma electoral no modifica aspectos clave ni resuelve problemas

Los partidos políticos y analistas han comenzado a reaccionar a la propuesta de reforma electoral enviada desde la Presidencia de la República. El proyecto plantea cambios en temas como plurinominales, fiscalización del financiamiento de partidos y funcionamiento del INE, lo que ha generado debate entre especialistas y actores políticos.

En este contexto, la analista política Alejandra Cullen advirtió que la propuesta presentada no modifica aspectos clave del sistema electoral. Durante su participación en televisión, señaló que la iniciativa mantiene pendientes problemas estructurales relacionados con la democracia, el financiamiento político y la participación del Estado en los procesos electorales.

Cullen afirmó que la propuesta presentada “no tiene muchas sorpresas” y que los cambios planteados no abordan los temas centrales del sistema electoral.

“La verdad es que lo que presentó la presidenta no tiene muchas sorpresas… básicamente no cambia nada en lo relevante”, dijo Cullen al analizar el contenido de la iniciativa.

Entre los puntos que mencionó, destacó el tema de la supervisión del financiamiento de partidos políticos, el cual consideró insuficiente frente al contexto de seguridad que vive el país.

“En un país con la presencia de crimen organizado que tenemos es casi una burla lo que establece en su reforma constitucional”, señaló.

La especialista también se refirió a la propuesta relacionada con los plurinominales, un mecanismo que, dijo, ha sido relevante para la representación de minorías políticas.

“Cambiar la representación proporcional que tan importante ha sido para las minorías en México”, comentó.

Críticas sobre financiamiento y participación del Estado

Durante su intervención, Alejandra Cullen explicó que uno de los problemas de fondo es la manera en que se financian las campañas políticas, pues aseguró que en muchos casos los recursos no pasan por las cuentas oficiales.

“Todos sabemos que una candidatura de un municipio cuesta más o menos 30 millones de pesos y el dinero no pasa por las cuentas”, afirmó.

También cuestionó la participación de estructuras gubernamentales durante los procesos electorales y la ausencia de sanciones claras en ese tema.

“No hay ningún castigo a la participación del gobierno del estado, de las tesorerías municipales o de los servidores de la nación”, dijo.

Debate sobre la reforma electoral

Cullen señaló que la discusión sobre la reforma electoral continúa y que el proyecto deberá pasar por el Congreso, donde se analizará su posible aprobación.

“Vamos a estar atentos a ver qué tan no fast track es este paso por el Congreso de la reforma electoral”, expresó.

El debate legislativo determinará si la iniciativa avanza en su forma actual o si se realizan modificaciones durante su discusión parlamentaria.

