Reforma electoral estaba “hecha al vapor”

GENERANDO AUDIO...

La reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum no avanzó en el Congreso y, según analistas, terminó por “nacer muerta” debido a errores de diagnóstico político y a la falta de apoyo suficiente entre las fuerzas legislativas. La iniciativa generó críticas porque fue percibida por diversos sectores como un intento de modificar las reglas del sistema electoral con ventajas para el partido en el poder.

Durante su análisis Alejandra Cullen sostuvo que el propio diseño de la iniciativa anticipaba su fracaso. Señaló que especialistas en derecho electoral ya advertían problemas en la redacción y en la estrategia política detrás de la propuesta. “Todos los expertos en materia electoral y constitucionalistas decían que la redacción de la iniciativa que presentaron era terrible, hecha al vapor, malscrita, malcuidada”, afirmó.

Cullen también planteó que el envío de la reforma al pleno del Congreso pudo tener un objetivo estratégico: cerrarle la puerta a esa misma propuesta durante al menos un año. “Tan sabían que se iba a morir… que decidieron mandarla al pleno. ¿Para qué la sacan si ya sabes que no va a pasar? Solamente tiene sentido si lo que quieres es quemarla”, explicó. Con ello, agregó, los puntos constitucionales planteados quedarían congelados temporalmente.

La analista consideró que el gobierno podría intentar impulsar cambios por otra vía, particularmente a través de leyes secundarias. En ese escenario, advirtió que podrían plantearse ajustes al presupuesto del INE o cambios en temas como la revocación de mandato y la organización de elecciones. “Yo creo que le van a hacer un daño presupuestal mayúsculo al INE… con la excusa de querer abaratar la elección”, dijo Cullen, al señalar que esos serían los espacios donde aún podrían plantearse modificaciones.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.